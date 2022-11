Xinhua Silk Road "Wuliangye, 가장 인기 있는 중국 주류 브랜드"

(베이징 2022년 11월 29일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 26일에 공개된 투표 결과, 중국의 유명한 주류 제조업체 Wuliangye가 전 세계 소비자가 가장 사랑하는 중국 브랜드(Most-loved China's Brands Amongst Global Consumers) 행사에서 가장 인기 있는 중국 주류 브랜드로 선정됐다.



Chinese liquor maker Wuliangye voted as most popular Chinese liquor brand among global consumers