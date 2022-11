AACSB 인터내셔널, 유럽, 중동 및 아프리카 담당 최고책임자 겸 부사장의 은퇴 발표

플로리다주 탬파, 2022년 11월 28일 /PRNewswire/ -- AACSB 인터내셔널(이하 AACSB)은 오늘 유럽, 중동 및 아프리카 담당 최고책임자 겸 부사장인 팀 메스콘(Tim Mescon)이 2022년 12월 31일부로 은퇴한다는 것을 발표했다. 메스콘은 그가 네덜란드 암스테르담에서 AACSB EMEA 사무소를 설립하여 여는 것을 도왔던 2015년 1월부터 AACSB에서 근무했다.



메스콘은 다음과 같이 말했다. "EMEA 지역과 전 세계에서 AACSB의 미션과 비전을 지원하고 경영 교육 공동체 구성원들에게 서비스를 제공하게 되어 영광입니다. 경영 교육이 사회에 긍정적인 영향을 만들 것이라 진심으로 믿습니다. AACSB의 지속적인 성장과 전 세계적인 영향력을 고대합니다."

지난 8년 동안, 메스콘은 AACSB의 사고 리더십, 대변인 인터뷰, 자문 역할을 통해 경영 교육 및 AACSB 인증의 가치를 열정적으로 홍보함으로써 EMEA 지역에서 AACSB의 가시성과 영향력을 확대했다. EMEA 지역에서의 그의 리더십 아래 AACSB 인증 학교의 수는 189개로 2배가 되었다. 회원 수는 거의 60% 증가하여 542명이 되었으며, 학습 및 개발 서비스는 연간 6개에서 40개로 늘어났다.

2016년에 메스콘은 아프리카의 경영 대학원이 신흥 국가를 위한 지역 리더 양성을 위해 노력했기 때문에 이들을 지원하고 안내하기 위해 글로벌 향상 네트워크(Global Improvement Network)를 개시했다. 메스콘은 그의 EMEA 동료들과 함께 네덜란드 및 플랑드르의 인증 조직(Accreditation Organization), 아랍에미리트 학술 인증 위원회(Commission for Academic Accreditation), 터키 고등 교육 위원회(Council of Higher Education) 및 아랍 대학 연합(Association of Arab Universities) 등과 협력 협정을 맺기 위해 정부와 연락책 역할을 수행했다. 재직 기간 동안 메스콘은그의 다섯 번째 저서를 출간했다. 이 공동 편집 저서의 제목은 기술, 인공지능, 그리고 포스트 코로나19 학습의 미래: 국제 인증의 결정적인 역할(Technologies, Artificial Intelligence and the Future of Learning Post-COVID-19)이다. 메스콘은 영국의 CABS(Chartered Association of Business Schools)의 회원으로 임명되었다.

AACSB의 사장 겸 CEO인 카린 벡 더들리(Caryn Beck-Dudley)는 다음과 같이 말했다. "저는 AACSB에서 함께 일하기 전에 여러 해 동안 팀을 알고 함께 일하는 기쁨을 누렸습니다. 그 시간을 통해, 저는 팀이 학문 및 자문 역할뿐만 아니라 AACSB에 대한 리더십과 헌신을 통해 경영 교육을 선을 위한 힘으로 만드는 데 그의 삶을 바치는 것을 목도해 왔습니다. 학교, 기업, 정부에 대한 그의 지원 노력은 EMEA에서 경영 교육의 미래를 형성하는 데 도움이 되었습니다."

론 튜닝가(Ron Tuninga)는 최근 AACSB의 부사장 및 EMEA 부문 상무이사로 임명되어 11월 15일부터 직무 수행을 시작했다. 공공 및 사립 고등 교육 분야에서 세계적인 경험을 지닌 혁신적인 리더인 튜닝가는 메스콘이 EMEA 지역에서 이룬 기초 작업을 기반으로 더 발전시킬 예정이다.

AACSB 인터내셔널 소개

1916년에 설립된 AACSB 인터내셔널(AACSB International, AACSB)은 세계 최대의 경영 교육 연합으로, 교육자, 학습자 및 기업을 연결하여 차세대 위대한 리더를 양성합니다. AACSB는 100개 이상의 국가 및 지역에 진출하여 참여를 촉진하고 혁신을 가속하며 경영 교육에 미치는 영향을 확대합니다. AACSB가 더 나은 사회를 위해 경영 교육을 변화시키는 방법에 대해서는 aacsb.edu 에서 확인하세요.

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1951576/AACSB_International_Tim_Mescon.jpg?p=medium600