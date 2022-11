2023 IMA AsiaPac Student Case Competition 신청 시작

-- 우승자에게는 미국 CMA 장학금과 아마존 상품권 제공

(싱가포르 2022년 11월 28일 PRNewswire=연합뉴스) 관리회계 직종의 발전에 전적으로 초점을 맞춘 가장 크고 존경받는 협회 중 하나인 IMA(R)[https://www.imanet.org/?ssopc=1 ](관리회계사협회)가 지금부터 2023년 2월 3일까지 2023 IMA AsiaPac Student Case Competition 참가 신청을 받을 예정이다. 아시아태평양 지역의 대학생이라면, 이 도전적이지만 보람 있는 대회에 참가할 수 있다.

이 대회는 학생들에게 관리회계 문제에 대한 해결책을 해석, 분석, 평가, 종합 및 전달할 기회를 제공한다. 아시아태평양 전역의 학생들은 3~5명으로 구성된 팀으로 등록 및 경쟁할 수 있다. 그룹 구성원은 서로 다른 학업 과정일 수는 있지만, 모두 같은 기관 또는 대학 출신이어야 한다. Case competition의 일환으로, 팀은 IMA 회원 및 저명한 비즈니스 전문가에게 가상으로 준비 및 발표하게 된다.

2023년 사례 연구는 탈튼 주립대의 Charles R. Thomas Jr., Ph.D., CMA, CPA, CGMA, 미주리대학교 세인트루이스 캠퍼스의 James W. Hesford, Ph.D, 그리고 퀸즐랜드 대학의 Michael James Turner Ph.D가 작성했다. 참가자는 전략적으로 생각하고 분석 기술을 사용해 비즈니스 사례 'Kunapipi Gardens: 서비스 산업의 이전가격 책정(Transfer Pricing in The Service Industry)[https://sfmagazine.com/post-entry/august-2022-2023-student-case-competition-kunapipi-gardens-transfer-pricing-in-the-service-industry/]'을 해결해야 한다. 이 사례는 학생들에게 어느 가상 호텔의 현재 전략적 위치를 분석하고 '이상적인' 성과 측정 시스템을 제안할 것을 요구한다.

아시아태평양 대회의 상위 3개 팀에게는 상(*)으로 미화 2천 달러 이상의 미국 CMA(R)(공인관리회계사) 장학금, 아마존 상품권, 그리고 IMA 지부와 함께 팀 멤버십 프로그램에 참여할 기회(**)가 주어진다. 또한 1위 팀은 IMA의 동남아시아 및 오스트랄라시아 수석 이사인 Josh Heniro 박사와 함께하는 독점적인 경력 준비 및 개발 멘토링 세션을 받게 된다.

Heniro 박사는 "이 대회는 학생들이 기업이 직면한 실제 비즈니스 과제를 분석함으로써 이들이 전략적 사고 방식을 개발할 수 있도록 장려하는 것"이라며, "그뿐만 아니라, 이 대회는 학생들의 비판적 사고 능력과 건전한 판단을 내리는 능력 및 탁월한 의사소통 능력을 길러주는데, 이는 이 직종에서 크게 요구되는 기술"이라고 설명했다. 이어 "수년간 대회를 거치면서, 우리는 학생들이 실제 문제에 대해 더욱 창의적인 해결책을 제안하고 있다는 것을 알게 됐다"면서 "이번에도 매력적인 경쟁을 기대하고 있다"고 말했다.

전체 대회의 세부 정보는 2023 IMA AsiaPac Student Case Competition 웹사이트[https://imasccapac.secure-platform.com/a/ ]에서 확인할 수 있다.

IMA(R)는 관리회계 직종의 발전에 전적으로 초점을 맞춘 가장 크고 존경받는 협회 중 하나다. 전 세계적으로 IMA는 연구, CMA(R)(공인회계사) 및 CSCA(R)(전략 및 경쟁 분석 공인 자격) 프로그램, 지속적인 교육, 네트워킹 및 최고의 윤리적 비즈니스 관행 옹호를 통해 회계 전문가를 지원한다. IMA는 The Accountant/International Accounting Bulletin으로부터 Professional Body of the Year에 2번 선정된 바 있으며, 150개국에 약 14만 명의 회원과 350개 이상의 전문가 및 학생 지부로 구성된 글로벌 네트워크를 보유하고 있다. 미국 뉴저지주 몬트베일에 본사를 두고 있는 IMA는 아메리카, 아시아/태평양, 유럽 및 중동/인도의 4개 글로벌 지역을 통해 현지화된 서비스를 제공한다. IMA에 대한 자세한 내용은 웹사이트 www.imanet.org를 참조한다.

* 거래 약관 적용.

** 우승팀이 기반을 둔 국가에 현지 지부가 있는 경우에 한함.

