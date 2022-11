클라우드 나인을 타고 떠다님: 에마는 대관람차 마차를 침실로 바꿉니다

비엔나, 2022년 11월 28일 /PRNewswire/ -- 클라우드 나인을 무료로 탑승하세요 오늘부터 일요일까지 이용할 수 있는, 비엔나 대관람차에 있는 엠마의 전용 수면 캡슐을 무료로 탑승할 수 있는 이번 주말에 무료로 탑승할 수 있습니다. 비엔나 프라터에 있는 대관람차는 프란츠 요제프 1세의 즉위 50주년을 기념하기 위해 1897년에 개장했으며, 현재까지 운영 중인 세계에서 가장 오래된 관람차입니다. 사랑스럽게 장식된 더 슬립 컴퍼니 에마의 캡슬에서 탑승자들은 요정 빛, 솜 털 구름, 드림 캐처의 침대 덮개 아래, 비엔나의 전망과 함께 침대에서 꿈을 꾸기 시작할 것입니다. 클라우드 나인 탑승 경험과 함께, 에마는 푹신한 구름 속 꿈의 사고를 현실로 바꾸고 있으며 모든 방문객들이 직접 경험할 수 있습니다.

Cloud Nine Capsule on Vienna's Giant Ferris Wheel by Emma — The Sleep Company