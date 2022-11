식어가는 미술시장…우려 속 열린 대구아트페어 성적은?

2022청년미술프로젝트에 참가한 김민제 작가의 Good for Resell. 2018년 나이키에서 발매한 '조던1 not for resell'을 비튼 작업이다. 작가는 조던 1을 캐스팅 한 뒤 석고로 100개를 한정판 제작했다. 운동화는 리세일 시장에서 핫한 아이템이 된지 오래다. 또한 이것이 돈이 된다는 것을 알기에 작전세력도 등장한 상황이다. 과연 리세일과 전쟁을 선포한 나이키는 시장 질서를 회복할 수 있을까? [사진=헤럴드DB]