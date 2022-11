화웨이, 글로벌 ITU 서약 체결

-- 소외 지역 1억2천만 주민에게 디지털 세계 접속 지원

(선전, 중국 2022년 11월 24일 PRNewswire=연합뉴스) 화웨이가 국제전기통신연합(International Telecommunication Union)의 Partner2Connect 디지털 얼라이언스에 가입했다. Partner2Connect는 2025년까지 80개국 이상의 소외 지역에서 약 1억2천만 명에게 연결성을 제공할 예정이다.



