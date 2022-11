BTS 정국과 함께 카타르 월드컵 시작됐다…K팝 최초 공식 주제가 불러

2022 카타르 월드컵 개회식

공식 주제가 ‘드리머스’ 공연

방탄손녀단(BTS) 정국이 20일(현지시간) 카타르 알코르 알바이트 스타디움에서 열린 2022 카타르 월드컵 개막식 공연의 공식 주제가인 '드리머스'를 부르고 있다. [연합]

[헤럴드경제=고승희 기자] “우리는 꿈을 꾸는 사람들(몽상가들)이다. 우리는 그것을 믿기 때문에 그것을 이뤄낸다 (We are the dreamers. We make it happen, cause we can see it).”

세계적인 그룹 방탄소년단(BTS)의 메인 보컬인 막내 정국이 ‘2022 카타르 월드컵’ 개회식 무대에 섰다. K팝 가수가 월드컵 개막식에서 공연을 하고, 공식 주제가를 부른 것은 정국이 처음이다.

방탄소년단 정국은 20일 오후 11시 30분(한 국시간)부터 카타르 알코르 알바이트 스타디움에서 열린 개회식의 ‘본막(main act)’에 올라 공식 주제가 ‘드리머스(Dreamers)’를 열창했다.

정국의 무대는 2022 카타르 월드컵의 공식 마스코트인 라이브가 입장에 관중과 인사한 뒤 시작됐다. 축제의 열기가 고조된 알바이트 스타디움엔 정국이 등장하자 뜨거운 함성이 터져 나왔다.

경쾌한 멜로디로 시작되는 이번 주제가는 정국이 솔로로 곡을 소화했다. 개회식 무대에선 카타르 가수인 파하드 알쿠바이시가 2절 무대를 함께 했다. ‘드리머스’는 “우리는 꿈을 꾸는 사람들(몽상가들)이다. 우리는 그것을 믿기 때문에 그것을 이뤄낸다”는 희망적인 내용의 영어 가사로 돼있다.

2022 카타르 월드컵 개막식 공연에서 BTS 정국이 대회 OST인 '드리머스'를 부르고 있다. [연합]

카타르 월드컵 OST에는 정국을 비롯해 리니다드 카르도나·아이샤·다비도가 함께 한 ‘하야, 하야’, 김스·오즈나가 부른 ‘아르보’, 4명의 아랍계 여가수가 부른 ‘라잇 더 스카이’(Light The Sky) 등이 있다.

이날 개회식에선 정국의 무대에 앞서 역대 월드컵 주제곡이 다시 한 번 울려 퍼졌다. 월드컵 역사상 가장 유명한 주제곡이었던 1998년 프랑스 월드컵 당시 푸에르토리코 출신 팝스타 리키 마틴이 부른 ‘컵 오프 라이프’(The Cup of Life)를 비롯해 2010년 남아프리카공화국 월드컵 주제곡인 미국 팝스타 샤키라의 ‘와카 와카’(Waka Waka)가 개회식을 장식했다.

그간 월드컵 주제곡은 전 세계적인 사랑을 받았다. 특히 리키 마틴이 부른 ‘컵 오프 라이프’는 월드컵 직후 발표한 자신의 정규 4집 ‘부엘바’에도 수록, 미국 그래미 어워즈에서 베스트 라틴 팝 퍼포먼스 부문을 수상하기도 했다. 이로 인해 명실상부 세계 최고의 팝 그룹으로 자리하고 있는 방탄소년단 정국과 월드컵 주제가의 시너지가 만들어낼 성취에도 기대가 모아진다. 특히 정국은 미국 싱어송라이터 겸 프로듀서 찰리 푸스와의 협업곡 ‘레프트 앤드 라이트(Left and Right)’를 통해 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에 17주 연속 차트인하는 저력을 보여주고 있는 만큼 또 한 번의 대형 이벤트에도 관심이 쏟아지고 있다.

20일(현지시간) 카타르 알코르 알바이트 스타디움에서 열린 2022 카타르 월드컵 개막식 공연에서 BTS멤버 정국이 대회 OST인 '드리머스'를 부르고 있다. [연합]

정국은 개막식 전날인 도하 알 에글라에 위치한 한국 축구 대표팀 훈련장을 방문, “선수들이 안 다쳤으면 좋겠다”며 “저뿐 아니라 우리 멤버들과 모든 국민이 다 응원하고 있으니 힘내서 원하는 결과를 얻으셨으면 좋겠다”는 응원 메시지를 전하기도 했다.

shee@heraldcorp.com