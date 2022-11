르세라핌, 스포티파이 차트 역주행…꾸준한 질주

그룹 르세라핌 [쏘스뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 세계 최대 음악 플랫폼 스포티파이에서 차트 역주행까지 달성했다.

19일 스포티파이에 따르면 르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)의 신곡 ‘안티 프래자일(ANTIFRAGILE)’이 글로벌 스포티파이 ‘주간 톱 송’(집계기간 11월 11~17일)에서 지난주보다 11계단 높은 81위에 올랐다. 어느덧 4주 연속 차트인이다.

이 곡은 총 16개 국가/지역 ‘주간 톱 송’에도 이름을 올렸다. 싱가포르 6위, 대만 12위, 말레이시아 22위, 일본 26위 등을 기록했다. 특히 칠레의 ‘주간 톱 송’에 195위로 첫 진입했다.

‘안티프래자일’은 한국 스포티파이 ‘주간 톱 송’에서 3주 연속 1위에 머무르며 꾸준한 인기를 모으고 있다. 미니 2집 수록곡 ‘임퓨리티즈(Impurities)’는 지난주보다 41계단 상승한 79위에 올랐다. ‘굿 파트(Good Parts) (when the quality is bad but I am)’은 전주 대비 8계단 상승한 53위에 자리했다.

shee@heraldcorp.com