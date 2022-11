방탄소년단, 3년 연속 美 ‘그래미 어워드’ 후보…K팝 최초

방탄소년단 [빅히트뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 최고 권위의 대중음악 시상식 ‘그래미 어워드’에 3년 연속 수상 후보에 올랐다. K팝 가수 최초다.

‘그래미 어워드’가 15일(이하 현지시간) 발표한 ‘제65회 그래미 어워드’ 수상 후보 명단에 따르면 방탄소년단은 지난 6월 공개된 ‘옛 투 컴(Yet To Come) (The Most Beautiful Moment)’으로 ‘베스트 뮤직비디오(Best Music Video)’ 부문 수상 후보에 이름을 올렸다.

방탄소년단은 앞서 지난 2020년, 2021년 글로벌 메가 히트곡 ‘다이너마이트’와 ‘버터’로 이 부문 후보에 올랐다. 이번이 벌써 세 번째다.

특히나 올해엔 또 다른 부문에 후보에 오르며 세계적 위상을 입증했다. 지난해 9월 콜드플레이와 협업해 발매한 ‘마이 유니버스(My Universe)’로 ’베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스(Best Pop Duo / Group Performance)’ 부문에 수상 후보로 선정됐다. 이 곡이 수록된 콜드플레이의 ‘뮤직 오브 더 스피어스(Music Of The Spheres)’도 ‘올해의 앨범(Album of the year)’ 부문에 후보로 올랐다.

제65회 그래미 어워즈는 내년 2월 5일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린다.

