게토레이®, 모든 선수들에게 위대함을 불어넣기 위해 리오넬 메시가 출연하고 호메르투 카를루스와 로베르 피레가 등장하는 "다음 90분" 캠페인 시작

게토레이는 새로운 글로벌 캠페인으로 자신있게 앞에 놓인 모든 도전을 마주할 때 준비가 얼마나 중요한지를 강조

뉴욕, 2022년 11월 14일 /PRNewswire/ -- 세계 최고의 스포츠음료*인 게토레이®가 자신있게 앞에 놓인 모든 도전을 마주하여 미래 세대들이 정신적, 육체적으로 위대한 업적을 성취하도록 영감을 주는 멋진 새로운 글로벌 캠페인을 시작한다. 메시가 출연하는 " 다음 90분(The Next 90 Minutes) "이라는 제목의 흥미진진한 스포츠 영웅 영화에서 게토레이는 운동선수의 수준에 관계없이 준비야말로 경기장 위에서 자신감을 가질 수 있는 핵심이라고 강조한다.



게토레이는 메시의 전설적인 선수 경력의 중추적인 순간을 지원해 온 점에 자부심이 있으며 이번 새로운 캠페인은 발롱도르를 7번이나 수상하는 동안 이어온 오랜 파트너십에 힘을 실어준다. 축구의 전설인 호베르투 카를루스와 로베르 피레도 등장하여, 성공의 비결은 무엇이 도전인지가 아니라 도전에 직면할 준비를 얼마나 했느냐인지를 보여주고자 세 명의 선수들이 뭉쳤다.

스포츠음료 브랜드는 오랫동안 GSSI(게토레이 스포츠 과학 연구소)를 통해 과학이 뒷받침하는 연구를 사용하여 선수들의 정신적, 신체적 경기를 강화하고 개선하여 최고의 경기를 펼칠 수 있도록 돕고 있다. 게토레이는 경기력을 위한 파트너로서, 모든 선수들이 위대한 업적으로 향하는 길목에서 절대 정체되지 않도록 격려한다.

"게토레이는 메시 선수와 맺은 장기 파트너십을 통해 메시가 얼마나 준비하는지, 그리고 준비를 통해 그의 앞에 놓여있는 모든 어려움을 극복하기 위해 필요한 자신감을 어떻게 가질 수 있었는지를 직접 목격했습니다." 라고 PepsiCo의 수석 마케팅 디렉터인 로버트 브라이스(Robert Blythe)가 말했다. 이어 그는 "새로운 스포츠 영웅 영화는 게토레이가 어떻게 선수들의 경력에서 가장 중요한 순간에 위대한 업적을 쌓는 길에서 선수들에게 어떻게 힘을 실어주는지 보여주며, 동시에 메시의 세계적인 우승에 대한 열망을 기념합니다. '다음 90분(The Next 90 Minutes)'을 통해 미래의 G.O.A.T.들에게 준비, 헌신, 도전에 직면하는 것이 최고가 되는 데 필요한 것이라는 영감을 주고 싶습니다."라고 말했다.

메시는 다음과 같이 말했다. "제 선수 경력을 통해 성공이 여러 요소들이 조합된 결과라는 것을 깨달았는데 준비는 여기서 중요한 역할을 합니다. 몸과 마음을 준비하고 경기를 미리 마음속에 그려보기 위해 시간을 들이는 것 자체가 기술입니다. 이것이 게토레이와 함께 '다음 90분'이라는 캠페인을 시작하고, 제가 게임 전에 하는 규칙적인 의식을 공유하며 다음 세대에게 위대한 업적으로 향하는 길에 영감을 주는 것이 놀라운 이유입니다."

지금까지의 메시의 뛰어난 업적을 기념하기 위해, 메시가 직접 디자인에 공동 참여한 한정판 버전의 상징적인 게토레이의 Gx 보틀을 출시한다. 병의 일러스트레이션에는 메시의 삶과 위대한 업적이 나타나 있다. 메시의 고향과 축구 커뮤니티 모두 메시의 삶에 항상 중추적인 역할을 했으며 병 전체를 보고 찬사를 보냈다.

메시의 상징적인 세레머니 포즈는 금색으로 표현되어 있으며 병 뒷면의 핵심 포인트이다. 다른 곳에는 메시가 사랑하는 조국 아르헨티나 파라나강을 비롯한 상징적인 기념물과 랜드마크가 표현되어 있다. 메시의 경기에 대한 사랑도 축구장, 패널티 박스, 축구화, 골대, 공 등의 이미지 전반에 섬세하게 짜여있다. 추상적인 병 디자인은 아르데코와 아르누보 스타일에서 영감을 받았는데, 메시를 성장시키고 계속 영감을 주는 문화에 경의를 표한 것이다. 한정판 Gx 보틀은 미국에서만 판매되며, Gatorade.com 및 일부 상점에서 구매할 수 있다.

세계 최고의 운동선수들을 후원하는 것부터 다음 세대에게 영감을 주기 위한 기초적인 프로그램인 게토레이 5v5를 만드는 것까지 게토레이는 그 역사를 통해 스포츠계에 강력한 존재감을 보여주고 있다. 이는 브랜드가 전문 정보 및 과학적으로 뒷받침된 리소스에 대한 접근성을 제공하는 게토레이 스포츠 과학 연구소와 광범위한 연구와 함께 게토레이는 스포츠 성과 개발에 있어 선도적인 브랜드로 차별화되고 있다.

* 출처 - 유로모니터 인터내셔널 (Euromonitor International) 한정판 청량음료 2022 에디션: 브랜드 점유율 %, 오프트레이드 물량 & 소매가 조건 평가, 2021년 데이터.

추가 정보 문의를 위한 연락처:

pepsicomediarelations@pepsico.com

PepsiCo 소개

PepsiCo 제품들은 전 세계 200개 이상의 국가와 지역에서 하루 10억 번 넘게 소비자가 즐깁니다. PepsiCo는 레이즈(Lay's), 도리토스, 치토스, 게토레이, 펩시콜라, 마운틴듀, 퀘이커, 소다스트림 등이 포함된 보충 음료 및 간편식 포트폴리오를 통해 2021년 순이익 790억 달러 이상을 달성했습니다. PepsiCo의 제품 포트폴리오에는 연간 추정 소매가 매출이 각각 10억 달러를 넘는 많은 상징적인 브랜드를 비롯하여 즐길 수 있는 다양한 종류의 식품과 음료를 포함하고 있습니다.

PepsiCo를 이끄는 것은 PepsiCo Positive(pep+)와 함께 우승으로 음료와 간편식 업계의 글로벌 리더가 되자(Be the Global Leader in Beverages and Convenient Foods by Winning)라는 비전입니다. pep+은 행성 내에서 지속 가능성과 인적 자본을 운용하여 지구와 사람들을 위한 긍정적인 변화를 불어넣어 가치와 성장을 창출하는 방법에 중심을 두는 당사의 전략적 엔드-투-엔드 변환입니다. 더 많은 정보를 확인하려면 www.pepsico.com 을 방문하시고 트위터 , 인스타그램 , 페이스북 , 링크드인 에서 @PepsiCo를 팔로우하십시오.

게토레이 소개

PepsiCo의 사업 부문인 게토레이 컴퍼니(Gatorade Company)는 모든 경기력 수준 및 광범위한 스포츠 범위에서 운동선수들의 요구 사항을 충족시키기 위해 설계된 스포츠 성과 혁신을 제공합니다. 게토레이 스포츠 과학 연구소에서 50년 이상의 세계 최고의 선수들을 연구한 역사와 수년간의 수분 공급 및 스포츠 영양 연구를 기반으로 하여, 게토레이는 모든 운동 단계 수준의 선수들에게 스포츠 연료 수요를 충족시키기 위해 과학적으로 만든 제품을 제공합니다. 더 자세한 정보 및 전체 제품 목록은 www.gatorade.com을 방문하시기 바랍니다.

GSSI 소개

1985년에 설립된 게토레이 스포츠 과학 연구소(GSSI)의 미션은 항상 수분 공급 및 스포츠 영양을 통해 운동선수들이 건강과 성과를 최적화하는 것을 돕는 것입니다. 게토레이는 운동 경기력 향상에 도움이 되는 의미 있는 과학 기반 혁신에 초점을 맞추고 있습니다. 스포츠음료 창시자로서, 과학은 브랜드의 기초이자 장기 전략의 핵심 원동력이며, 이는 운동 성과가 안에서 밖으로 나타난다는 믿음에 초점을 맞추고 있습니다.