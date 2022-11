AESIEAP CEO Conference 2022, 중국 하이커우에서 개최

(하이커우, 중국 2022년 11월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 동아시아·서태평양 전기공급산업협회(Association of the Electricity Supply Industry of East Asia and Western Pacific, AESIEAP)와 China Electricity Council(CEC)이 주최하고, 중국의 주요 전력 기업이 참여하는 AESIEAP CEO Conference가 이달 9일 중국 남부 하이난성 하이커우에서 막을 올렸다.



AESIEAP CEO Conference 2022

'Low Carbon Energy Powering A Green Future'라는 주제로 열리는 이번 회의는 전력 및 에너지 분야의 리더들이 청정 및 저탄소 에너지로의 전환을 통해 지속적인 전력 공급을 보장하는 방법에 대해 논의하는 고위급 의사소통 플랫폼을 제공했다. 영향력 있는 연사들이 참여한 올해 AESIEAP CEO Conference의 총회, 기조연설 및 고위급 패널 논의 세션은 정보를 제공할 뿐만 아니라 괄목한 만한 면모도 보였다.

AESIEAP 회장이자 CEC 회장 및 중국 국가전망공사(State Grid Corporation of China) 회장인 Xin Baoan, 하이난성 성장 Feng Fei, 중국남방전력망공사(China Southern Power Grid) 사장 Meng Zhenping이 총회에서 환영사를 했다. 국가 에너지청(National Energy Administration), Singapore Power Group 및 세계에너지협의회(World Energy Council) 대표들은 회의에서 축하 연설을 했다.

Xin Baoan 회장은 환영사에서 "아시아태평양 지역에서 지역 내 에너지 협력을 심화하고, 미래를 공유하는 에너지 공동체를 구축하는 것은 매우 중요한 사항"이라고 밝혔다. 그는 "아시아태평양 지역은 빠른 경제 성장, 높은 에너지 수요 및 강력한 보완성을 보이고 있다"면서 "아시아태평양 지역은 에너지시설의 연결성을 위한 협력을 더욱 강화하고, 에너지 계획과 정책 간 시너지를 도모하며, 국경 간 전력 그리드를 확장함으로써 에너지 국제화 및 전기 생산, 유통, 거래를 도모해야 한다"고 강조했다.

국가에너지청 차장 Yu Bing은 연설에서 "중국은 재생에너지 발전 속도를 높이고, 수력 발전과 생태 보호 사이에서 조화를 이루며, 적극적이고 안전하게 원자력 발전을 개발할 예정"이라고 전했다.

올해 AESIEAP CEO Conference에서, Xin Baoan 회장은 AESIEAP의 기존 관행에 따라 AESIEAP Executive Committee 및 제47회 AESIEAP Council Meeting을 주재했다. AESIEAP CEO Conference와 더불어 13,000㎡에 달하는 전시 공간이 마련됐고, 녹색 저탄소 에너지 부문에서 중국 내 AESIEAP 회원사의 최고 관행과 성과를 선보였다. 올해 회의의 또 다른 하이라이트는 최신 디지털 기술 채택이다. 덕분에 AESIEAP CEO Conference뿐만 아니라, 전시 행사도 온·오프라인과 '메타버스'에서도 진행됐다.

AESIEAP 및 행사 소개

동아시아 및 서태평양 지역의 전력 산업에서 가장 큰 영향력을 미치는 국제적인 비정부 단체인 AESIEAP는 18개 국가와 지역에서 70개 이상의 회원사로 구성된다. 수년 동안 발전을 거듭한 AESIEAP 행사는 아시아태평양 지역의 전력 산업에서 가장 크고 영향력 있는 행사 중 하나가 됐다. 2018년 CEC가 중국 전력 업계를 대표해 다음 AESIEAP 행사를 공식적으로 인계 받았다. 올해 열린 AESIEAP CEO Conference에 이어, 제24회 CEPSI는 2023년에 중국 남부 푸젠성 샤먼에서 열릴 예정이다.