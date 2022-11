2022 역내포괄적경제동반자협정회원국 국제무역디지털엑스포

(베이징 2022년 11월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 14일, 중국국제무역촉진위원회(China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT)가 중국국제상공회의소(China Chamber of International Commerce, CCOIC) 및 ZhongZhan Information Cooperation Data Service Company와 공동으로 개최하는 역내포괄적경제동반자협정회원국 국제무역디지털엑스포(Regional Comprehensive Economic Partnership Member States International Trade Digital Expo)가 'CCPIT 클라우드 전시 플랫폼'에서 온라인으로 개최된다.



2022 Regional Comprehensive Economic Partnership Member States International Trade Digital Expo

이 박람회는 중국 기업을 주체로 하며, 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드 및 ASEAN 10개국 바이어의 수요를 핵심에 두고, 기업에 온라인 협상 기회와 정확한 매칭 서비스를 제공하기 위해 디지털 전시 플랫폼을 이용한다. 1만5천 명 이상의 바이어가 온라인으로 방문하고 관계를 구축할 것으로 예상된다. 이번 박람회에서는 직물과 의류, 지능형 제조, 신에너지와 장비, 자동차와 예비 부품, 전자기계 장비, 건축 자재, 첨단 기술, 서비스 무역, 전자상거래 및 기타 분야에서 제품과 서비스를 전시한다. 또한, 박람회는 13개 전시 구역을 마련했는데, 그중 '중국 브랜드(Chinese Brand)' 전시 구역은 중국의 브랜드 기업, 제품 및 서비스를 강조하고, 중국 브랜드에 대한 좋은 이미지를 선보인다. '서비스 무역(Service Trade)' 전시 구역에서는 서비스 무역업체를 선호하고, '중국 서비스(Chinese services)'의 세계화를 도모하며, 글로벌 산업 체인, 가치 사슬 및 물류 체인에 심층적으로 통합하기 위한 노력을 기울인다.

현재 전시 업계에서는 온라인과 오프라인을 결합한 디지털 방식이 새로운 일상이 되고 있다. CCPIT는 관련 국가에 사업 환경을 도입하고, 관련 자유무역협정, 글로벌 경제 무역 마찰 지수 및 기타 중요한 정보를 해석하는 한편, 디지털 전시 조직 부문에서 쌓아온 경험을 바탕으로 중국 기업의 '주문 유지'와 '해외 무역 안정화'를 계속 지원할 계획이다. 또한, 중국의 발전 성과를 보여주고, 중국과 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드 및 ASEAN 10개국 간 경제와 무역 협력을 소개하고자 'CCPIT 클라우드 전시' 플랫폼의 이점을 십분 활용할 계획이다. 이번 박람회에서는 직물 의류와 신장 면화 제품, 지능형 제조, 신에너지와 장비, 자동차와 오토바이 부품, 건축 자재 및 전자기계 장비 등 다양한 주제에 따라 6건의 업계 매치메이킹 회의도 진행한다. 이는 중국 기업이 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드 및 ASEAN 10개국의 정치인 및 사업가와 더욱 활발하게 온라인으로 의사소통을 할 수 있도록 지원한다. 박람회 전시는 열흘간 진행되며, 2022년 11월 23일에 막을 내릴 예정이다.

