Xinhua Silk Road "중국 동부 장쑤성, 홍보 및 매치메이킹 행사 개최"

-- 해외 인재들 환영

(베이징 2022년 11월 11일 PRNewswire=연합뉴스) 중국 동부 장쑤성이 현지에서 일하거나 창업하고자 하는 해외 인재를 유치하기 위해 홍보 및 매치메이킹 행사를 개최한다. 이 행사는 이달 21~25일에 난징시 장베이신구에서 열릴 예정이다.



Photo shows the opening ceremony of the 2021 event held by east China's Jiangsu Province to attract overseas talents.