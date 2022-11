Yuntianhua, 제5회 CIIE에서 약 14억 달러 규모의 계약 체결

-- 윈난성에서 가장 큰 결실 거둬

(상하이 2022년 11월 11일 PRNewswire=연합뉴스) Xinhuanet 뉴스 보도:

윈난성을 기반으로 하는 중국 500대 기업의 하나인 Yuntianhua Group이 이달 5일 상하이에서 열린 제5회 중국국제수입박람회(China International Import Expo, CIIE)에 참가했다. Yuntianhua Group은 작년에 거둔 성과를 바탕으로 거래 규모를 더욱 확장했다. Yuntianhua Group이 박람회 현장에서 체결한 거래액은 미화 13억9천800만 달러를 달성했고, 5년 연속 CIIE에서 계약금액 규모가 가장 큰 윈난성 기업으로 등극했다.



Signing ceremony of Yunnan Trade Mission at the 5th China International Import Expo on 5th November 2022 in Shanghai, by Chen Fei