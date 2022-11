Xinhua Silk Road "중국 동북부 선양, '시민조정포럼' 개최"

-- 스포츠 발전과 도시의 활력 촉진

(베이징 2022년 11월 10일 PRNewswire=연합뉴스) 최근 제5회 Shenyang International Open Regatta 시민조정포럼이 중국 동북부 랴오닝성의 성도 선양에서 개최됐다. 이번 대회는 도시의 국가적 건강 전략을 구현하고, 스포츠로 도시에 힘을 실어주고자 하는 움직임의 일환으로 시행됐다.



Photo shows the scene of the Shenyang International Open Regatta.