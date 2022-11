DORCHESTER COLLECTION, 일본에 아시아 최초의 호텔 오픈

전설적이고 럭셔리한 브랜드, 일본 최고층 빌딩인 토치타워에 호텔 개장

일본의 새로운 랜드마크 도쿄 토치, 세계 향해 손짓

도쿄 , 2022년 11월 9일 /PRNewswire/ -- 미쓰비시부동산(Mitsubishi Estate Co., Ltd.)과 Tokyo Century Corporation이 일본 최고층 빌딩인 '토치타워(Torch Tower)'의 호텔 관리를 위해 Dorchester Collection을 선정했다. 이 호텔은 2028년에 문을 열 예정이다.



Exterior

수상 경력이 있는 Dorchester Collection은 현재 런던, 파리, 밀라노, 로마, 로스앤젤레스에 위치한 9개의 상징적인 호텔로 구성된다. 내년 이 회사는 중동에 들어서는 첫 호텔인 The Lana, Dubai를 오픈할 예정이다. 각각의 호텔은 도시의 문화와 유산에 뿌리를 둔 강한 개성을 담고 있을 뿐만 아니라, 지역 공동체의 필수적인 한 부분으로 자리 잡고 있다. 아시아 최초의 Dorchester Collection 호텔은 사람들의 기대를 받고 있는 토치타워에 들어설 예정으로, 브랜드가 가진 고급 서비스와 경험이 어우러진 우아한 일본식 호스피탈리티를 제공할 전망이다.

도쿄 토치 및 DORCHESTER COLLECTION의 목표

도쿄 토치(TOKYO TORCH)는 도쿄와 일본의 관문으로서 도시 관광의 중심이 되는 것을 목표로 삼고 있다. 이 호텔은 도쿄 도심 한복판에 있는 재개발 구역의 핵심 요소다. 일본에서 가장 높은 빌딩인 토치 타워의 상층에 위치할 이 호텔은 도쿄만과 도심뿐만 아니라 후지산의 탁 트인 전망까지도 제공한다. 'SKY HILL'은 호텔과 도시 그 자체의 상징이자, 자연을 오감으로 만끽할 수 있는 고요한 오아시스가 됨으로써, 호텔의 활력과 융합된 독특한 경험을 선사할 것으로 보인다.

이러한 측면을 세계 여러 지역의 역사와 문화에 이름을 새겨온 Dorchester Collection과 결합시켜, 도쿄 토치와 함께 유일한 세계관을 만들어 냄으로써, 그 어디에서도 경험할 수 없는 일본의 진정한 럭셔리 지역을 만드는 것이 목표다.

Dorchester Collection의 CEO Christopher Cowdray는 "이 새로운 호텔은 일본의 초호화 호텔 풍경을 나타내는 등대로써 새로운 기준을 세울 것"이라며 "세계적 수준의 건축가들이 상징적인 디자인인 횃불(토치)을 컨셉으로 영감을 불어넣어, 도쿄와 일본의 미래뿐만 아니라 세계의 미래를 밝혀줄 것"이라고 말했다. 이어 "도쿄는 아시아의 관문이자 글로벌 중요성을 가진 도시로서, 오랫동안 우리 성장 전략의 필수 부분이었으며, 높은 평가를 받는 미쓰비시부동산 및 Tokyo Century Corporation과 협력을 맺게 된 것을 진정한 영광으로 생각한다"면서 "그들의 핵심 가치는 '사람에 대한 사랑, 도시에 대한 사랑'이라는 우리의 비전 및 우리의 'We Care' 철학과도 완벽하게 부합한다"고 설명했다.

미쓰비시부동산 사장 겸 CEO Junichi Yoshida는 "역사적이고 전통적인 Dorchester Collection을 파트너로 맞이하게 된 것을 기쁘게 생각한다"면서 "우리는 Dorchester Collection이 수년간 가꿔온 문화와 호스피탈리티 서비스를 이곳에 불어넣음으로써, 이 호텔이 이 장소만의 고유한 '유일무이의 경험'을 제공할 것이라고 확신한다"고 말했다.

Tokyo Century Corporation의 부사장 겸 집행임원 Yoichiro Nakai는 "전 세계적으로 유명한 호텔을 운영하는 Dorchester Collection이 당사와 미쓰비시부동산의 10년 이상의 파트너십을 보여주는 도쿄 토치에 합류하게 된 것을 기쁘게 생각한다"며, "일본에서 가장 높은 빌딩인 토치타워와 Dorchester Collection이 엮어낸 '유일무이의 경험'이라는 브랜드 철학은 도쿄와 일본에 새로운 매력을 더할 것"이라고 강조했다.

자세한 내용은 포토 라이브러리[https://assetlibrary.dorchestercollection.com/ ] 및 미디어 센터[https://www.dorchestercollection.com/en/media-centre/#press-releases ]를 참조한다.

DORCHESTER COLLECTION[http://www.dorchestercollection.com/ ]

Dorchester Collection은 세계 최고의 럭셔리 호텔 및 레지던스 포트폴리오다. 이 독특한 건물들은 모두 그 자체로 전설적이며, 풍부한 유산과 모두가 바라는 뛰어난 생활 환경, 매력, 우아함, 그리고 비할 데 없는 서비스 표준을 제공하는 장소로서 세계적인 명성을 누리고 있다.

현재 포트폴리오에는 다음과 같은 호텔이 포함된다.

THE DORCHESTER LONDON, 45 PARK LANE LONDON, COWORTH PARK ASCOT

LE MEURICE PARIS, HOTELPLAZA ATHENEE PARIS, HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA MILAN, HOTEL EDEN ROME

THE BEVERLY HILLS HOTEL BEVERLY HILLS, HOTEL BEL-AIR LOS ANGELES, THE LANA DUBAI (2023년 개장)

고급 레지던스에는 다음이 포함된다.

MAYFAIR PARK RESIDENCES LONDON, AVA AT PALM JUMEIRAH DUBAI, THE RESIDENCES DUBAI, ONE AT PALM JUMEIRAH DUBAI

Main lobby



Guest room