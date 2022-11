어센드(Ascend), 재활용 업체인 서큘러 폴리머즈(Circular Polymers)의 과반수 지분 인수

이번 거래는 저탄소 폴리아미드 및 엔지니어링 소재 분야에 대한 어센드(Ascend)의 약속을 잘 보여준다

휴스턴, 2022년 11월 10일 /PRNewswire/ -- 어센드 퍼포먼스 머티리얼스(Ascend Performance Materials, 이하 어센드)는 폴리아미드 6 및 66, 폴리프로필렌 및 폴리에스터(PET)를 포함한 포스트 컨슈머 고성능 폴리머 재활용 업체인 캘리포니아 소재 서큘러 폴리머즈(Circular Polymers)의 과반수 지분을 매입했다. 이 거래로 어센드는 K 2022에서 출시된 자사의 를 위한 고품질 PCR 재료를 지속적으로 공급받을 수 있게 되었다.

Workers at Circular Polymers by Ascend's Lincoln, California, recycling facility process post-consumer carpet into high-quality recycled polymers. Since 2018, Circular Polymers has diverted 85 million pounds of waste from the landfill.