제1회 WLA상 시상식으로 막 올린 제5회 세계우수과학자포럼

(상하이 2022년 11월 10일 PRNewswire=연합뉴스) 제5회 세계우수과학자포럼(World Laureates Forum, WLA 포럼)이 상하이에서 성공적으로 개최됐다. 올해는 27명의 노벨상 수상자를 포함해 60명에 달하는 세계 최고의 과학자들이 참석했다.

'전진하는 과학: 밝은 미래 창출(Science forward: Create a bright future)'이라는 포럼의 연례 주제에 따라, WLA 회장이자 2006년 노벨 화학상 수상인 Roger Kornberg는 "세계는 빠르게 변하고 있으며, 과학은 미래의 도전에 대응하는 데 기여할 수 있을 것"이라고 설명했다. 공식 개막에 앞서, 10월 29일부터 다양한 회의와 행사가 진행됐다. 이러한 활동에는 WLA Zero Carbon Forum, WLA SHE Forum, WLA Sci-T Conference, 이번에 처음 열린 WLA Laboratories Forum 등이 있다. (트위터와 페이스북에서 @wlaforum을 팔로우하면 최신 소식을 받아볼 수 있다.)

특히 11월 6일 개막식에서 2명의 과학자에게 제1회 WLA상(WLA Prize)이 수여됐다. UC버클리 전기공학 및 컴퓨터과학과(Department of Electrical Engineering and Computer Sciences & Department of Statistics) 교수 Michael I. Jordan이 머신 러닝의 기초와 그 적용에 대한 기본적인 기여를 인정받아 컴퓨터 과학 및 수학(Computer Science or Mathematics) 부문에서 2022 WLA 상을 받았다. 막스 플랑크 종합과학연구소(Max Planck Institute for Multidisciplinary Sciences) 과학 회원 겸 소장인 독일의 생물화학자 Dirk Gorlich가 세포질과 핵 간의 단백질 수송 기제 및 선택성을 설명하는 핵심적인 발견을 인정받아 생명과학 및 의학(Life Science or Medicine) 부문에서 2022 WLA 상을 받았다.

컴퓨터 과학 및 수학 부문에서 2022 WLA 상을 받은 Michael I. Jordan은 "버클리에는 누군가가 상을 받으면 이메일로 모두가 종일 축하해주는 전통이 있다"며, "그래서 이번에 100통에 달하는 축하 이메일을 받아 매우 기뻤다"고 밝혔다.

생명과학 및 의학 부문에서 2022 WLA 상을 받은 Dirk Gorlich는 "상을 받게 된 것에 놀랐으며, 매우 기쁜 동시에 큰 영광"이라며 "그러나 상을 받으려는 이유로 과학을 해서는 안 될 것"이라고 말했다. 그는 "이는 과학 자체가 큰 보람이기 때문"이라면서 "과학을 하는 것은 위대한 특권"이라고 강조했다.

각 수상자는 상금 1천만 위안(139만 달러)을 받았다. 2023 WLA 상 후보 추천에 관한 추가 정보는 공식 웹사이트(www.wlaprize.org)에서 발표할 예정이다.



11월 6일 제5회 세계우수과학자포럼에서 열린 제1회 WLA 상 시상식에서 2명의 WLA 상 수상자가 메달을 받았다.

