테일러스 대학교, 아시아 대학 순위에서 상위 50위권에 이름 올려

(수방 자야, 말레이시아 2022년 11월 9일 PRNewswire=연합뉴스) 테일러스 대학교(Taylor's University)가 아시아 최고의 말레이시아 사립대학이 되고자 하는 비전 달성에 박차를 가하고 있다. 이는 최근에 발표된 2023년 QS 아시아 대학 순위에서 거둔 뛰어난 성적으로 다시 한번 확인할 수 있다.



Taylor's University is the only private university in Southeast Asia in the Top 50