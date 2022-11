GWM, 올 10월 사상 최대의 월 해외 판매 기록 세워

(바오딩, 중국 2022년 11월 9일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 4일, GWM이 최신 판매 데이터를 발표했다. GWM은 10월 한 달 동안 전 세계 시장에서 100,208대를 판매했다. 그중 해외 시장 판매량은 49.58% 증가한 사상 최대인 21,052대를 기록했다. 2022년 1~10월 GWM의 해외 판매 자동차 수는 전년 대비 18.55% 증가한 132,796대를 기록했다. 이 기간에 GWM은 여러 시장에서 우수한 판매 실적을 달성했다.



GWM이 올 10월 사상 최대의 월 해외 판매 기록을 세웠다.

남아프리카공화국 자동차협회(National Association of Automobile Manufacturers of South Africa, NAAMSA)가 발표한 데이터에 따르면, 10월 남아프리카공화국 최대 판매 자동차 브랜드 순위에서 GWM이 포드와 기아를 제치고 6위로 뛰어올랐다고 한다. 올 1~10월 남아프리카공화국에서 판매된 HAVAL JOLION은 약 8천 대에 달한다. 최근 HAVAL JOLION은 NAAMSA가 선정하는 'Top Imported Newcomer Car of the Year Manufacturing Awards'를 수상했다. GWM PICKUP 역시 남아프리카공화국에서 우수한 판매 실적을 달성했다. GWM POER는 10월 기준으로 남아프리카공화국 시장 부문에서 10위권에 들었다.

호주연방자동차산업협회(Federal Chamber of Automotive Industries, FCAI) VFACTS 신차 판매 보고서에 따르면, 올 10월 호주에서 GWM 판매량은 전년 대비 45.5% 증가하며 테슬라와 스바루를 제치고 탑 10에 들었다고 한다. 올 1~10월 GWM의 누적 판매량은 전년 대비 26.5% 증가하며 1만8천 대를 돌파했다.

신에너지 자동차(NEV)가 한창 판매 중인 태국에서, GWM ORA GOOD CAT는 태국 EV 시장 부문에서 선두자리를 유지했다. 올 6월 ORA GOOD CAT GT가 태국에서 출시됐고, 58분 만에 500대 사전 주문량이 매진됐다. 올 10월 말까지 GOOD CAT과 GOOD CAT GT 누적 주문량은 5천500대를 돌파하면서, 태국 EV 모델 부문에서 판매 신기록을 세웠다.

GWM은 녹색 저탄소 이동에 대한 다양한 국제 고객의 수요를 충족하기 위해 HAVAL H6 PHEV, H6 HEV 및 JOLION HEV 등 다수의 신에너지 모델을 계속 출시했다. L.E.M.O.N. DHT가 적용된 이 3종 모델은 연료 소비량을 줄이기 위해 다양한 시나리오에서 주행 모드를 지능적으로 변경할 수 있다.

GWM은 고급 NEV 시장인 유럽에서 사업 규모를 꾸준히 확장하고 있다. 올 10월 GWM은 2022 파리 모터쇼(2022 Paris Motor Show)에서 WEY Coffee 01, WEY Coffee 02, 순수 EV 모델 ORA GOOD CAT(유럽 시장용 FUNKY CAT, 중국 시장용 Lightning Cat)을 포함해 다양한 지능형 NEV를 전시했다. 우수한 디자인과 첨단 기술로 무장한 이들 모델은 고객 사이에서 광범위한 관심을 모았다.

지금까지 GWM은 세계 시장에서 제품 다각화를 추진해왔다. GWM은 전 세계 고객의 차별화된 수요를 더욱 적절하게 충족하기 위해 지능형 제품과 NEV 제품에 대한 투자를 계속 확대할 계획이다.