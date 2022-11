XJTLU와 리버풀대학교, 약리학 및 치료학 공동센터 개관

(쑤저우, 중국 2022년 11월 9일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 11일, 시안교통리버풀대학교(Xi'an Jiaotong-Liverpool University, XJTLU)과 리버풀대학교가 중국 쑤저우에서 열리는 온라인/현장 행사를 통해 약리학 및 치료학 공동센터(Joint Centre for Pharmacology and Therapeutics)를 개관할 예정이다.



Xi'an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU) researchers conduct world-class biopharmaceutical research at the University's Suzhou Industrial Park (SIP) campus. XJTLU and the University of Liverpool will inaugurate their Joint Centre for Pharmacology and Therapeutics on 11 November. Top scientists from both universities will work to enhance research on disease mechanisms and develop novel drugs to treat modern-day diseases.