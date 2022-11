GCash, '싱가포르 핀테크 페스티벌'이라는 세계 무대서 필리핀 대표해

-- GCash CEO "세계가 다시 문을 여는 상황에도 GCash는 계속 성장 중"

(마닐라, 필리핀 2022년 11월 9일 PRNewswire=연합뉴스) 핀테크 분야의 '더블 유니콘' 기업 GCash가 2022년 싱가포르 핀테크 패스티벌(Singapore FinTech Festival, SFF)이라는 세계 무대에서 필리핀을 대표했다. 올해 SFF에서, GCash는 고객과의 관련성을 유지하고, 팬데믹 봉쇄를 넘어 견고한 성장세를 이어간 방법을 공유했다.



GCash President & CEO Martha Sazon shares GCash's story during the panel discussion on 'Navigating the Winds of Change in Digital Finance' at the Singapore Fintech Festival.