중국, 최초의 1천만 톤 CCUS 프로젝트 시행

-- 동부 지역의 산업 기업 위한 탈탄소화 솔루션 조사

-- Sinopec, Shell, China Baowu 및 BASF, 탄소 목표 달성 위해 개방 소스 CCUS 개발을 탐색할 예정

(상하이 2022년 11월 6일 PRNewswire=연합뉴스) China Petroleum & Chemical Corporation(HKG: 0386, "Sinopec")이 중국 동부 최초로 1천만 톤 규모의 탄소 포집, 활용 및 저장(Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS) 프로젝트를 시행하고자 Shell, China Baowu 및 BASF와 구속력 없는 MoU를 체결했다. 이 개방 소스 프로젝트는 이 지역 산업에 대한 운영 탈탄소화 및 저탄소 공급망 구축을 지원함으로써, 중국의 CCUS 발전을 주도하고, 이 지역의 '이중 탄소' 목표를 달성할 예정이다.



China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) signed a non-binding MoU with Shell, China Baowu and BASF at CIIE 2022, to launch China’s first 10-million-ton carbon capture, utilization and storage (CCUS) project in the East China region.