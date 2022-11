UL Solutions 의 새로운 토치 앤드 그릿(Torch and Grit) 평가 방법, 전기차 배터리 인클로저 소재를 선별하는 표준화된 접근 방식 제시

UL Solutions가 전기차 재료 공급업체 및 최종 사용자에게 표준화된 접근 방식을 제공하도록 설계하여 최근 배터리 인클로저 소재 선별 서비스인 토치 앤드 그릿(Torch and Grit)을 출시했다.

일리노이주 노스브룩, 2022년 11월 5일 /PRNewswire/ -- 응용 안전 과학 분야의 세계적인 선두 기업 UL Solutions는 오늘 전기차(EV) 배터리 인클로저 소재 선별에 대한 새로운 평가 방법인 TaG(Torch and Grit)를 발표했다. 배터리 인클로저 및 소재는 전기차 안전에 중요한 역할을 한다. TaG 평가 방법은 열폭주 이벤트 발생 시 소재 성능 예측을 돕는 소규모 테스트가 포함되어 있다.

