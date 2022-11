VNU Exhibitions Asia 시리즈 박람회, 선전에서 성공적으로 개막 -- 제24회 아시아 애완동물 박람회 등 6개의 시리즈 박람회 개최

(선전, 중국 2022년 11월 4일 PRNewswire=연합뉴스) 최근에 막을 내린 20차 CPC 전국대표대회에서 무역박람회가 재차 언급되면서, 미래 산업 발전과 고품질 경제 성장을 도모하는 데 있어 그 역할이 다시금 강조됐다. 2020년에 코로나19가 발생한 후 오프라인 사업 활동은 많은 도전에 직면했지만, 대면 의사소통과 오프라인 사업의 무역 기회에 대한 사람들의 수요는 멈추지 않았다. 중국의 일부 지역에서 전염병이 계속 재발하고 있지만, 감염 예방 안전을 전적으로 보장한다는 전제하에 대규모 행사(무역 박람회 포함)가 여러 주요 도시에서 '재개'되고 있다.

아시아 애완동물 박람회(Pet Fair Asia), DOMOTEX asia/CHINAFLOOR, R+T Asia, TCT Asia 등 VNU Exhibitions Asia의 6개 주요 박람회가 지역 당국의 승인을 받아 선전세계전시컨벤션센터(Shenzhen World Exhibition & Convention Center)에서 막을 올렸다. 이들 박람회의 총 전시면적은 약 400,000㎡에 달한다. 박람회는 이달 6일까지 진행된다.



