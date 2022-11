GIGABYTE, 지속가능한 실천 통해 친환경적 브랜드 구축에 전념

(타이베이 2022년 11월 3일 PRNewswire=연합뉴스) 세계 선도적인 컴퓨터 브랜드 GIGABYTE가 "고객 삶의 질을 업그레이드한다"는 기업 사명을 고수하며, 창의적인 혁신을 통해 고성능, 고품질, 고내구성의 친환경 제품을 제공하는 데 전념하고 있다. 지난 몇년간 GIGABYTE는 친환경적인 브랜드로 거듭나고자 환경, 사회 및 지배구조(Environmental, Social, and Governance, ESG)와 관련된 프로젝트에 적극적으로 참여해왔다.



Eco-conscious GIGABYTE Committed to Building an Eco-friendly Brand Through Sustainable Practices