Constellar, 인정받는 식품무역박람회와 전략적 파트너십 체결

-- 광저우에서 가장 크고 영향력 있는 식품무역박람회 Food2China Expo 개최 예정

(싱가포르 2022년 11월 3일 PRNewswire=연합뉴스) 중국에서 가장 인정받고 있는 4개의 식품무역박람회는 광둥(중국)수입식품협회(Guangdong (China) Imported Food Association, GDIFA)와 Constellar-WorldEx가 개최하는 'Food2China EXPO', 중국상업발전센터(China Commerce Development Center, CCDC)가 개최하는 'Zhong Shi Zhan', 중국국제무역촉진위원회 산하 광저우위원회(China Council For the Promotion of International Trade Guangzhou Committee, CCPIT)가 개최하는 '광저우국제식품재료박람회(Guangzhou International Food and Ingredients Exhibition, GIFIF)', 그리고 'Wine to China EXPO' (Shenzhen TOEWine에서 시작)다. 이들 4개 박람회가 2023년 9월 21~23일에 Poly World Trade Center Expo (Guangzhou)에서 열리는 제1회 Food2China Expo를 개최하고자 장기 파트너십 계약을 체결했다.

Food2China Expo는 전술한 여러 관계 기관이 협력적으로 조직하고, Constellar-WorldEx, 광저우 국제상공회의소(Guangzhou Chamber of International Commerce) 및 Shanghai Hehe Exhibition Group이 관리할 예정이다. Food2China Expo는 광저우에서 가장 크고 영향력 있는 국제 식품무역박람회로 부상하기 위해 개별 박람회의 광범위한 전문지식과 경험을 활용하고, 광저우를 중화권 및 기타 세계와 연결할 예정이다.

중국에서 최초의 무역항 중 하나이자 해상 실크로드의 주요 종착지인 광저우는 중국의 요리와 문화를 접할 수 있는 국제적인 관문이다. 핵심적인 상업 중심지기도 한 광저우는 전 세계 요리를 즐길 수 있는 국제적인 식품 허브이기도 하다. 이번 행사에서는 광저우의 높은 국제적 명성과 사업 경력을 기반으로 66,000㎡ 이상의 전시 면적을 마련하고, 40개 이상의 국가와 지역에서 F&B 생산업자, 가공업자, 구매자, 수입업자, 음식 공급업자, 레스토랑, 전자상거래 및 기타 전문 서비스 공급업자를 포함해 80,000명 이상의 방문객과 1,400개 이상의 전시업체를 유치할 예정이다.

Constellar-WorldEx 총책임자 Wolfgang Qi는 "Food2China Expo는 광둥-홍콩-마카오 대만구에서 가장 큰 전문 식품무역박람회를 개발하고자 자원과 전문지식을 통합하기 위해 중국 정부, 기업 및 산업 협회 간에 강력한 협력을 도모할 것"이라며 "Food2China Expo는 이해관계자들이 변화하는 식품 소비 수요와 선호도를 해결할 뿐만 아니라, 중국 시민을 위해 삶의 질을 높일 핵심적인 무역 플랫폼이 될 것"이라고 강조했다.

Food2China Expo를 개최함으로써, 광저우의 전시 및 행사 부문이 큰 추진력을 얻고, 세계적으로 영향력 있는 식품 산업 허브라는 광저우의 명성을 드높일 전망이다. Food2China Expo는 20건 이상의 주제 세션과 포럼을 통해 참가자들이 새로운 기회와 협력을 발견하고, 새로운 네트워크를 구축하며, 최신 경향을 파악하고, 정책 시행, 식품 혁신, 용도 등에 관해 더욱 심층적인 통찰을 얻도록 지원할 예정이다.

Food2China Expo는 전시 행사 외에 전시업체가 현장 및 연중 사업 매치메이킹 서비스를 통해 박람회 참여를 최적화할 수 있는 새로운 사업 교류 및 협력 플랫폼도 구축할 예정이다. 이를 통해 각각의 개별 무역 박람회에서 20년 이상 축적된 자격 있는 바이어 데이터베이스에서 300,000건 이상의 정보를 연계할 예정이다.

Food2China Expo 개최로 국제 기업이 중국 시장의 거대한 잠재력을 탐색할 시기적절한 기회가 마련될 전망이다. Constellar-WorldEx의 국제 합작 투자 파트너이자 혁신적인 행사 및 장소 경험을 큐레이팅하는 아시아의 준거 파트너 Constellar가 초국가적인 협력을 촉진하고, 이 장기 파트너십에 네트워크를 확장하는 전문지식을 제공할 예정이다.

Constellar 선임 부사장(국제 및 비즈니스 개발) Mel Shah는 "자사의 목표는 점점 연결되는 세계 경제에서 기업의 성장을 지원할 국제 파트너십의 가치를 전개하는 것"이라며 "Food2China Expo는 Industrial Transformation ASIA-PACIFIC(ITAP), Agri-Food Tech Expo Asia, 싱가포르 핀테크 페스티벌(Singapore FinTech Festival) 등과 같은 국제적으로 유명한 B2B 행사를 조직하고, 이를 통해 혁신을 선보일 커뮤니티를 한자리에 모을 것"이라고 말했다. 이어 그는 "서로 연계하며, 지식을 교환해온 경험을 바탕으로 하는 Food2China Expo는 장기적인 협력과 지속가능한 성장을 향해 중국 식품 무역 산업을 고무시키는 데 있어 Constellar-WorldEx가 중추적인 역할을 수행하도록 무대를 마련할 것"이라고 설명했다.

Food2China Expo에 관한 추가 정보는 여기[http://en.food2chinaexpo.com/ ]를 참조한다.

미디어 문의 및 인터뷰 요청은 Constellar 커뮤니케이션팀(comms@constellar.co)에 문의한다.

Constellar 소개

Constellar는 회의, 인센티브, 컨벤션 및 전시(MICE) 산업에서 총체적인 지식재산(IP) 포트폴리오를 통해 행사 파트너와 소비자로 구성된 세계적인 에코시스템을 연계한다. 혁신적인 행사와 행사장 경험을 큐레이팅하는 데 있어 아시아의 참조 파트너인 Constellar는 영향력 있는 네트워크 활성화를 통해 세계 시장, 기업 및 소비자의 지속가능한 성장을 도모한다. Constellar는 전문성과 헌신적인 노력을 바탕으로 고객이 이해관계자들과 장기적인 신뢰 관계를 구축하는 데 기여하며, 세계적 수준의 관객 참여 솔루션을 통해 여러 산업을 넘나드는 협력을 지원하는 데 투자한다.

추가 정보는 웹사이트 www.constellar.co를 참조한다.

Constellar-WorldEx 소개

Food2China Expo를 관리하는 Constellar-WorldEx(전 WorldEx-SingEx Exhibitions (Guangzhou) Co., Ltd.)는 Temasek Holdings가 공동 투자한 아시아태평양 지역의 선도적인 전시업체 Constellar Holdings(싱가포르)와 Cuscaden Peak Investments(2022년 5월 12일 민영화 전까지 Singapore Press Holdings Private Limited)가 설립한 합작투자사다. Constellar-WorldEx는 20년 동안 전시회를 조직해온 경험과 Constellar의 세계적인 네트워크 및 전문지식을 바탕으로 아시아와 중화권의 개발도상국 시장과 네트워크를 나머지 세계와 연결하며, 이들의 지속가능한 성장에 초점을 맞추고 있다.

출처: Constellar