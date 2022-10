화웨이 "첨단 연결성, 성장 촉진"

(방콕 2022년 10월 31일 PRNewswire=연합뉴스) UBBF 2022에서 화웨이 선임부사장 겸 화웨이 아시아태평양 지역 사장 Simon Lin이 '첨단 연결성, 성장 촉진(Advanced Connectivity, Boost Growth)'이라는 주제로 기조연설을 진행했다. 그는 연설을 통해 통신사가 가정과 기업 시나리오에서 연결의 온전한 가치를 촉발시킬 방법과 녹색 네트워크가 다양한 산업의 녹색 발전을 뒷받침할 방법에 대한 로드맵을 제시했다.



화웨이 선임부사장 겸 화웨이 아시아태평양 지역 사장 Simon Lin

가정환경: 가정 연결 시나리오에서 사업 수익화를 위해 기가비트 광대역 연결을 위해 스마트 홈 진입점을 구축한다.

가정용 네트워크가 업그레이드되고, 가정에서 라이브 스트리밍 같은 새로운 서비스가 등장하면서, 기가비트 광대역이 새로운 요건에 직면했다. 기가비트 광대역과 접목된 새로운 서비스는 사용자에게 다각화된 경험을 제공하고, 통신사를 위한 새로운 가정용 네트워크 사업 모델을 구축하며, 연결 수익화를 지원할 수 있다. Simon Lin 사장은 가정용 네트워크 연결에서 수익을 창출할 3가지 방법을 소개했다.

- Gigabit to Home: 광섬유가 빠르고 대규모로 설치됨에 따라, 통신사가 긍정적인 사업 주기를 구축할 토대가 마련됐다. 광섬유를 대규모로 설치하면 회선당 비용을 효과적으로 줄이고, 통신사가 더 높은 사용자당 평균 수익(Average Revenue per User, ARPU)을 내는 기가비트 서비스를 출시하는 데 일조할 수 있다.

- Gigabit to Room: 화웨이의 Fiber to the Room(FTTR) 전광 솔루션은 'Gigabit to Home' 가입 시 불과 100Mbps의 대역폭만 제공되는 문제를 효과적으로 해결하고, 각 방으로 기가비트 연결을 지원한다. 또한, 이 솔루션은 원격 가정용 네트워크 설정과 O&M 역량을 제공하며, 통신사의 유지관리비를 50% 이상 절감시킨다. 우수한 네트워크 및 서비스 경험은 최고의 통신사 솔루션 매출을 보장한다.

- Gigabit + Services: 통신사는 시나리오별로 구체적인 광대역 서비스, 인터넷 결합 서비스 및 스마트 홈 장치 결합 서비스 같은 새로운 서비스에 기가비트 가정용 네트워크를 결합할 수 있다. 이 방식을 도입하면, 각각의 새로운 서비스는 광대역 서비스의 ARPU를 높일 수 있다. 현재 통신사는 광섬유 가정용 네트워크를 기반으로 하는 새로운 서비스를 시행 및 확장하기 시작했다. 앞으로 추가 탐색을 향한 잠재력은 무한하다.

기업 환경: 전용 회선과 네트워크에서 수익을 창출하고자 기업의 디지털 변혁을 위한 연결 진입점을 구축한다.

전통적인 산업에서 디지털 변혁을 단행하려면 연결성을 업그레이드해야 한다. 다양한 산업은 저마다 다른 연결성 요건을 갖고 있기 때문에, 통신사는 다양한 기업 네트워크 연결 솔루션을 제공해야 한다. 현재 클라우드로 이동하는 기업 서비스가 점점 증가하고 있으며, 그에 따라 통신사는 사업 영역을 확장할 수 있게 됐다. Simon Lin 사장은 통신사가 3가지 방식으로 기업 지향적인 연결에서 수익을 창출할 수 있다고 강조했다.

- 전용 회선 서비스를 위한 대역폭 업그레이드: 기업 전용 회선은 통신사 입장에서 고가치 시장이며, 캠퍼스 네트워크와 기업 데이터센터 네트워크를 커버하는 데 사용할 수 있다. 전용 회선의 대역폭은 Gbps에서 10Gbps로 업그레이드되며, 캠퍼스와 데이터센터 안팎에서 고품질 연결을 제공한다.

- 시나리오별로 구체적이고 차별화된 솔루션: 기업의 디지털 변혁은 다양한 네트워크 연결 서비스를 필요로 한다. 통신사는 수익을 늘리기 위해 시나리오별로 구체적인 전용 회선을 제공할 수 있다. 한 예로, 미디어 산업에는 초고대역폭 전용 회선을 제공하고, 증권사에는 보안 클라우드 서비스는 물론, 밀리초 수준의 저지연시간 전용 회선을 제공할 수 있다.

- 전용 회선에서 전용 네트워크로 업그레이드: 많은 기업 지점에서 여러 곳의 클라우드에 접속하면서 N x N 전용 회선이 필요하게 됐다. 통신사는 전용 회선에서 전용 네트워크로 업그레이드하는 데 다중 클라우드 백본과 네트워크 슬라이싱 기술을 이용할 수 있으며, 이를 통해 기업에 결정론적인 네트워크 보장을 제공할 수 있다.

녹색 솔루션: 다양한 산업의 녹색 발전을 지원하는 지능적이고 간소화된 전광 녹색 네트워크

Simon Lin 사장에 따르면, 화웨이는 국제전기통신연합 전기통신표준화부문(International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector, ITU-T)이 표준을 제정하고, NCIe(Network Carbon Intensity energy) 지표 시스템을 공동으로 정의하도록 지원하고자 통신사와 협력하고 있다.

Simon Lin 사장은 "이는 대리석 덩어리 안에 조각이 숨어 있는 격"이라며 "가장 위대한 조각가만이 그 조각을 자유롭게 해줄 수 있다"고 강조했다. 그는 통신사가 연결성 측면에서 본질적인 네트워크 이점을 보유하고 있으며, 연결성 역량을 온전히 발휘할 경우 무한한 상호연결 가치를 세계에 제공할 것이라고 지적했다. 또한, 그는 "화웨이는 고객 및 파트너와 함께 연결성 기술과 솔루션을 계속 탐색하고, 비즈니스 성장을 도모하기 위해 통신사와도 협력을 이어갈 것"이라고 덧붙였다.

출처: Huawei