권위 있는 시상식에서 생명과학 업계 최고 성취자 축하

AusBiotech and Johnson & Johnson Innovation Industry Excellence Awards

Industry Leadership Award: Steve Wilton AO 교수 및 Sue Fletcher AO 교수

Company of the Year: Telix Pharmaceuticals

Emerging Company of the Year: Fusetec

AusBiotech Life Sciences Legacy Award: Andrew Forrest AO 박사 및 Nicola Forrest AO 박사

(퍼스, 오스트레일리아 2022년 10월 31일 PRNewswire=연합뉴스) 퍼스에서 열린 저명한 AusBiotech 2022 전국 콘퍼런스에서 Biotech 분야의 탁월한 기여 및 성과를 인정하는 Industry Excellence Award가 발표됐다. AusBiotech and Johnson & Johnson Innovation Industry Excellence Awards는 호주의 세계적인 생명공학, 의료 기술 및 의료 분야의 혁신적인 기업과 개인에게 수여된다.

Andrew Forrest AO 박사와 Nicola Forrest AO 박사는 의료 연구와 호주 생명과학 분야의 혁신에 대한 관대하고 적극적인 지원을 인정받아 AusBiotech Life Sciences Legacy Award를 수상했다.

AusBiotech의 CEO Lorraine Chiroiu는 "이 권위 있는 상은 호주 전역의 최첨단 혁신의 우수성과 이러한 개인 및 기업이 호주인의 건강과 해당 부문의 성장에 기여한 놀라운 발전을 기념하는 것"이라며 "혁신과 열정, 추진력을 갖고 새로운 의약품, 의료기기 및 기타 새로운 기술을 환자에게 제공하는 데 필요한 비전과 리더십을 추진함으로써, 뛰어난 성과를 입증한 수상자들에게 진심으로 축하의 말을 전한다"고 말했다.

Johnson & Johnson Innovation의 ANZ 지역 외부 이노베이션 제휴(External Innovation Partnering) 부문 수석 이사인 Kathy Connell은 "Johnson & Johnson Innovation은 이러한 상을 후원하며, 우수한 생명과학 혁신에 헌신한 수상자의 업적을 인정하고 축하하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다"면서 "생물의학 연구의 발견, 개발 및 상용화를 위해서는 과학자, 기업가, 자선가 및 업계 파트너를 포함한 다양한 생태계의 세계적인 노력이 요구된다"고 강조했다. 이어 그는 "올해의 수상자들은 호주 전역에서 이들의 기여를 대표하며, 전 세계의 인류를 위한 의료 발전을 위해 노력하는 그들의 업적에 찬사를 보낸다"고 덧붙였다.

Forrest 박사는 "우리는 사람과 지구에 영향을 미치는 다양한 문제에 대한 윤리적이고 지속가능한 해결책을 열정적으로 찾고 있다"며, "자선 활동과 상업적 투자 모두에 대한 우리의 헌신과 열정이 세상을 더 나은 곳으로 만드는 데 도움이 되고 있다고 믿고 있다"고 소감을 밝혔다. 또한, 그는 "우리는 호주에서의 연구 및 사업을 지원할 뿐만 아니라, 전 세계 사람들과 파트너 관계를 맺고, 정보를 공유하며, 획기적인 치료법과 삶을 변화시키는 제품 및 의료 치료법의 개발을 가속화고 있다"면서 "우리는 기존에 없는 방식으로 호주 의료 혁신의 미래에 투자하고 있다"고 설명했다.

2022년 수상자 세부 정보

Industry Leadership Award:

- Steve Wilton AO 교수. 머독대학교(Murdoch University)의 분자의학 및 혁신치료센터(Centre for Molecular Medicine and Innovative Therapeutics) 소장 겸 분자치료재단(Molecular Therapies) 이사장, 웨스턴오스트레일리아주(WA) 퍼스의 Perron Institute for Neurological and Translational Science 소장

- Sue Fletcher AO 교수. 머독대학교 분자의학 및 혁신치료센터 수석 연구 펠로, WA주 퍼스의 PYC Therapeutics 최고과학책임자(CSO)

Steve Wilton 교수와 Sue Fletcher 교수의 협력과 선구적인 연구는 뒤쉔 근이영양증(Duchenne Muscular Dystrophy, DMD)을 유발하는 특정 유전적 돌연변이를 극복하는 FDA 승인 '엑손 스키핑(Exon-skipping)' 의약품 3종의 개발로 이어졌다.

이들은 25년 이상 호주의 생명공학 산업에 기여했으며, 안티센스 올리고머 유도 엑손 스키핑에 대한 연구는 희귀 질환 및 신경근육과학에 대한 호주의 의학 연구를 전 세계에 널리 알리는 역할을 했다. 3가지 의약품(Exondys 51, Vyondys 53, Amondys 45)은 모두 웨스턴오스트레일리아 대학교와 Perron Institute for Neurological and Translational Science의 협력으로 개발됐으며, 미국 기업 Sarepta Therapeutics와의 파트너십을 통해 상용화됐다.

Company of the Year: Telix Pharmaceuticals

멜버른에 본사를 둔 바이오 제약회사인 Telix Pharmaceuticals Limited(Telix)는 진단 및 치료용('테라노스틱스') 방사성 의약품의 개발 및 상용화에 주력하고 있다. 2015년에 설립된 Telix는 전립선암의 검출 및 병기결정을 위한 PSMA PET 영상 진단제이자 회사의 주요 제품인 Illuccix(R)에 대해 2021년 말 FDA 및 TGA 승인을 획득(현재 두 시장 모두에서 보험 적용)했고, 2022년 10월에는 캐나다 보건부의 승인을 받음으로써 불과 3년만에 학술적 개념 증명을 상업적으로 입증된 제품으로 변화시켰다.

2022년 4월 미국에서 Illuccix(R)를 상업적으로 출시한 이후, Telix는 미화 5천만 달러(7천300만 호주 달러)의 매출을 달성했다. Illuccix(R)는 현재 호주 외에도 미국, 유럽 및 일본에서 상용화를 전개하고 있다. 첫 환자는 올 9월 호주에서 처음으로 이 제품을 사용해 영상 진단을 받았으며, 미국 내 유통은 미국 전역에서 150개 이상의 방사성약학 네트워크를 통해 빠르게 확장됐다. 전립선암을 위한 PSMA PET 영상진단의 미국 전체 시장 규모는 연간 미화 10억~15억 달러로 추산된다. Telix는 파이프라인을 통해 진행 중인 종양 및 희귀 질환에 대한 추가 테라노스틱스를 보유하고 있으며, 현재 Telix가 후원하고 연구원이 주도하는 1상에서 3상에 걸친 20건 이상의 임상시험이 진행 중이다.

Emerging Company of the Year: Fusetec

2017년에 설립된 Fusetec의 의료 기술은 이미 전 세계적으로 의료 분야 훈련에 혁명을 일으키고 있다. 첨단 적층 제조를 통해 제작된 Fusetec의 사실적이며 해부학적으로 정확한 뼈, 피부 및 근육은 외과 훈련 중에 사용할 수 있어, 의대생, 레지던트 및 외과의가 실제 환자나 고가의 시신으로 연습할 필요를 줄인다. 이러한 의료기기는 주문 제작되며, 특정 병리의 시뮬레이션용으로 설계 및 제조가 가능하다. 현재 제공되는 모델은 정형외과, 이비인후과, 신경과 및 부인과에서 사용 가능하며, 더 많은 외과 분야 모델을 개발 중이다.

Fusetec은 전 세계적인 파트너십을 확보했으며, 사우스오스트레일리아에 세계 최초의 3D 첨단 외과 트레이닝 클리닉을 개설해 연구, 생산 및 관리 분야에서 157개의 직접적인 일자리를 창출했다. 또한, 회사는 공급망, 의료 관광, 고등교육 부문 내에서 사우스오스트레일리아에 추가로 800개의 간접 일자리를 창출할 것으로 기대하고 있다.

Life Sciences Legacy Award: Andrew Forrest AO 박사 및 Nicola Forrest AO 박사

Andrew Forrest AO 박사와 Nicola Forrest AO 박사는 소아암, 현대 노예제도의 종식, 해양 보호와 같은 다양한 글로벌 문제에 대한 윤리적이고 지속가능한 해결책을 찾는 데 깊이 헌신해왔다.

호주에서 가장 활동적인 자선가이자 투자자로서, 그들은 공동 의장을 맡고 있는 민더루재단(Minderoo Foundation)을 통해 2001년부터 26억 달러 이상을 투자했다.

자선 활동 및 투자 활동을 통해 평등한 건강 결과와 호주의 의료 및 생명공학 생태계를 개선하고자 하는 이들의 약속은 호주 생명과학 부문에 변화를 불러오고 있다.

민더루재단의 'Collaborate Against Cancer' 이니셔티브는 글로벌 파트너와의 협력을 통해 암 예방, 진단 및 치료 부문에서 가장 높은 장벽을 극복하기 위한 노력을 보여준다. 이들은 민더루재단을 통해 주소나 배경과 관계없이 모든 사람이 세계적 수준의 암 치료에 접근할 수 있도록 하는 획기적인 치료법의 연구 및 발견을 가속화하기 위해 돕고 있다. 민더루재단은 2020년 코로나19 팬데믹에 대한 중추적인 대응을 통해 긴급한 시기에 호주의 진단 검사 역량과 개인보호 장비의 비축량을 보완했다.

Forrest 가문의 Tarrarang Group은 자선 활동 외에도 호주 생명과학 회사를 지원했으며, 최근에는 영향력 있는 의료기술 및 생명공학 솔루션을 개발 및 육성하기 위해 혁신가와 기업을 지원하는 데 전념하는 벤처 캐피탈 펀드 Tenmile을 출범시켰다. 2억5천만 달러 규모에 달하는 Tenmile은 의료 분야의 미충족 요구를 해결하고, 전 세계적으로 중요한 호주 보건과학기술 분야의 확장을 모색한다.

AusBiotech 소개

AusBiotech는 호주의 생명공학 조직으로, 35년 이상 회원을 대표해 호주 생명공학 업계의 글로벌 성장을 촉진하기 위한 대리업무 및 서비스를 제공한다. AusBiotech는 치료학, 의료 기술(기기 및 진단), 식품 기술 및 농업 분야를 포함한 생명과학 분야에서 3천명 이상의 회원으로 구성된 강력한 네트워크를 자랑한다.