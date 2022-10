㈜아이맥스소프트는 자사 대학 이러닝 솔루션, HelloLMS와 Turnitin의 유사도 검사 시스템, Turnitin Similarity와 기술 연동을 완료 하였습니다.

새로운 기술 연동을 통해 Turnitin의 유사도 검사 시스템을 HelloLMS에서 사용할 수 있게 되었습니다.

서울, 2022년 10월31일 /PRNewswire/ -- 오늘 ㈜아이맥스소프트가 자체 개발한 HelloLMS와 Turnitin의 유사도 검사 시스템의 기술 연동 완료를 발표합니다.

iMaxSoft and Turnitin complete technical integration between Turnitin Similarity and HelloLMS