텍사스 심장 부정맥 연구소(Texas Cardiac Arrhythmia Institute)의 한 의사, 심장 부정맥 관련 국제 워크숍 이끌어

오스틴, 텍사스, 2022년 10월 28일 /PRNewswire/ -- 세인트 데이비드 메디컬 센터(St. David's Medical Center) 부설 텍사스 심장 부정맥 연구소(Texas Cardiac Arrhythmia Institute, 이하 TCAI) 의 한 최고 의학 책임자가 최근 2022년 10월 13일부터 10월 15일까지 이탈리아 베니스에서 열린 심장 부정맥에 대한 격년 국제 워크숍 Venice Arrhythmias 2022를 이끌었다. Venice Arrhythmia 사장으로서 안드레아 나탈레 의학 박사(Andrea Natale, M.D., F.A.C.C., F.H.R.S., F.E.S.C.)가 이 행사 프로그램을 준비했다. 40개 이상의 국가들에서 600명 이상의 사람들이 참가했다.

3일 동안 나탈레 박사는 펄스 필드 절제술의 실제 사례를 발표하고 심방세동 절제술을 위한 혁신적인 기술과 접근 방식에 대해 논의했다. 이 행사의 저명한 기조 연설자는 조 바이든 대통령(President Joe Biden)의 동생인 프랭크 바이든(Frank Biden)이었다. 그는 개최식에서 "글로벌 의료 서비스의 미래"라는 제목으로 강연을 했다.

"가장 국제적으로 공인된 심장 부정맥 전문가들이 있는 베니스의 아름다운 섬 산 조르지오 마조레(San Giorgio Maggiore)는 우리 업계의 최신 발전과 혁신의 진원지입니다."라고 나탈레 박사는 말했다. "저는 이 권위 있는 컨퍼런스에 참여하게 되어 영광이며 TCAI와 모든 의사들의 세계적 수준의 작업을 대표하게 된 것을 영광으로 생각합니다."

워크숍에는 최신 과학 발전과 혁신을 보여주는 일반 및 임상 심장 전기 생리학 분야의 세계적으로 인정받는 지도자들이 참석했다. 참석자들은 토론, 어려운 임상 사례 발표 및 토론, 사전 녹화 및 라이브 사례 세션을 포함한 다양한 참여형 및 실습 세션들에 참가했다.

Venice Arrhythmias는 유럽 심장 학회 내 유럽 부정맥 학회(European Heart Rhythm Association of the European Society of Cardiology, 이하 EHRA-ESC)와 미국 부정맥 학회(Heart Rhythm Society, 이하 HRS)와 같은 심장 전기 생리학과 부정맥 분야에서 운영되고 있는 국제 과학 학회의 승인을 받았다. 이 행사는 또한 베니스의 지방 자치 단체와 지역의 후원을 받았다. Venice Arrhythmias는 1989년에 설립되어 세계에서 가장 오래 운영되어왔고 가장 성공적인 전기생리학 컨퍼런스이다.

자세한 내용은 VeniceArrhythmias.org 에서 확인할 수 있습니다.