Hardox(R) 500 Tuf의 토목 산업 혁신 방법

(스톡홀름 2022년 10월 26일 PRNewswire=연합뉴스) 토목 산업은 계속해서 생산성 향상의 압력을 받고 있습니다. 이 생산성의 대부분은 굴삭기 및 프론트 로더의 버킷 성능에 달려 있습니다.

많은 산업에서 전통은 혁신의 장애물이 될 수 있습니다. 그러나 때로는 업계를 흔드는 강력한 돌파구가 존재하기도 합니다. 스웨덴 철강 제조업체 SSAB의 Hardox(R) 500 Tuf 내마모성 강재가 바로 이런 사례입니다.

전통적으로 버킷 설계에는 버킷 부품마다 서로 다른 강재 등급이 필요했습니다. 일부 부품은 더 높은 경도, 일부 부품은 더 높은 인성이 필요합니다. Hardox(R) 500 Tuf로 이러한 관행을 바꿀 수 있습니다. 이 제품은 한 종류의 강재로 필요한 경도와 인성을 모두 만족시킬 수 있습니다.

500 브리넬(HBW)의 Hardox(R) 500 Tuf 제품은 내마모성과 내구성이 뛰어나며 추가적인 내마모 부품을 없애거나 훨씬 적게 사용하고도 내마모성 버킷을제작할 수 있습니다. 이를 통해 버킷의 적재 용량을 늘리면서 중량을 절감할 수 있는 방법을 찾을 수 있습니다. Hardox(R) 500 Tuf 제품은 충분한 경도와 인성덕분에 구조용 강재로도 사용할 수 있으며, 버킷은 물론 고하중을 받는 대형 카고 및 트럭 적재함과 마모 및 충격에 동시에 노출되는 다른 강재 구조물에도 사용할 수 있습니다.

Hardox(R) 500 Tuf 내마모 강판의 이러한 장점들 덕분에 전 유럽의 OEM 제품들에 이미 적용되어 왔습니다. 덴마크의 Sjørring사와 스웨덴의 Fronteq사는 최근 Hardox(R) 500 Tuf의 소재 특성을 최대한 활용해 2개의 버킷 제품군을 출시했습니다.

Hardox(R) 500 Tuf를 활용해 중량이 200kg 가벼워진 Sjørring사의 HYPER 버킷

덴마크의 Sjørring Maskinfabrik A/S는 Hardox(R) 500 Tuf소재를 활용해 일반 토목 작업용도로 마찰을 줄이도록 매끄럽게 설계된 버킷 시리즈 HYPER를 출시했습니다.

Hardox 500 Tuf제품으로 업그레이드를 통해 Sjørring사에서는 HYPER 버킷의 중량을 13% 절감할 수 있었으며, 덕분에 버킷 크기에 따라 약 200kg(441 lbs.) 이상 적재 중량을 높일 수 있었습니다. 해당 업계에서 중량 및 연비는 중요한 관심사이며, 중량 절감을 통해 최종 사용자들에게 커다란 도움을 주었습니다.

"이전 버킷보다 150리터나 더 적재하면서도 중량은 약 200kg나 낮습니다. 매우 안정적이며 틸트 로테이터와 함께 사용해도 이전만큼 작업 도중 멈춤이나 불편함이 발생하지 않습니다. 내마모 패드같은 것들이 없으므로 자재 끼임 문제도 겪지 않습니다"라고 Aarsleff Group의 굴삭기 기사 Mogens Jensen씨가 말했습니다.

Hardox(R) 500 Tuf을 활용해 새 지평을 연 Fronteq 버킷

스웨덴 OEM 제조 회사 Fronteq(Götene Ufo에서 변경)의 굴삭기 버킷은 거친 작업 환경에서도 최대 적재 중량, 용량 및 내구성을 요구하는 건설업체들에게 신세계를 보여 주었습니다.

Fronteq은 Hardox(R) 450에서 Hardox(R) 500 Tuf로 업그레이드를 통해 판재의 두께를 1mm(0.394인치)씩 줄일 수 있었습니다. Hardox(R) 500 Tuf는 Hardox(R) 450 대비 경도가 50HBW가 더 높아 내마모 성능이 개선되므로 제품 수명이 연장됩니다. 판재가 얇아지면 버킷 중량이 가벼워져 Fronteq의 새 Granit 버킷의 경우 중량은 8% 절감됬고 적재 용량은 높아졌습니다. 또한 더 얇은 판재를 사용할 수 있어서 용접비용도 절감되었습니다.

단단한 암석 및 채석장 작업 환경을 위해 Hardox® 500 Tuf 내마모성 강재로 이전 세대 제품 대비 중량을 450kg(992lbs)이나 줄이면서 높은 내구성을 확보한 Fronteq사의 Granit 버킷.

"SSAB에서 Hardox(R) 500 Tuf를 제안하러 방문했을 때 우리는 바로 우리 제품에 커다란 도움이 될 수 있을 것이라고 생각했습니다"라고 Fronteq의 CEO Birgitta Boström씨가 말했습니다. "마침 채석장 같은 거친 작업 환경을 위한 Granit제품을 개발하려던 상황이라 시기도 매우 적절했죠. 제품 개발을 SSAB와 함께 하면서 소재의 특성를 최대한 활용할 수 있었습니다."

"Hardox(R) 500 Tuf가 특별한 이유는 경도가 매우 높지만 여전히 절곡이 쉽다는 점입니다"라고 Fronteq의 설계자인 Magnus Asking씨가 말했습니다. "버킷 설계에 완전히 새로운 개념을 도입할 수 있게 해주었죠. Hardox(R) 450보다 경도가 높으면서도 용접이나 절단 시 특성은 똑같이 우수합니다.



Birgitta Boström, Fronteq CEO

Hardox(R) In My Body를 활용한 수준 높은 품질

Hardox(R) In My Body는 장비의 제품 수준을 높이기 원하는 OEM사들을 인증을 통해 지원하기 위한 브랜드 프로그램입니다. 해당 회사는 Hardox(R) 내마모 판재를 활용해 엄격한 설계 및 제조 사양에 따라 인증 받은 제품을 생산합니다. Hardox(R) In My Body는 굴삭기 버킷, 덤프 적재함, 컨테이너 및 기타 제품 등의 신제품 주문 시 최종 사용자들이 정품 사용을 인식하고 요구할 수 있는 특징이 있습니다.

Sjørring 및 Fronteq 역시 60개 국가에서 500개 이상의 인증받은 회원들이 있는 Hardox(R) In My Body 프로그램의 회원입니다. 다른 멤버들과 마찬가지로 Sjørring 사및 Fronteq사는 SSAB의 개발 및 생산 문제와 관련한 종합적 기술 지원을 받고 있습니다.

SSAB는 북유럽과 미국에 기반을 둔 철강 회사입니다. SSAB는 보다 강하고 가벼우며 지속가능한 세계를 구현하기 위해 고객과 밀접하게 협력하여 개발한 부가가치 제품과 서비스를 제공합니다. 50여개 국가에서 SSAB의 임직원들이 근무하고 있습니다. SSAB는 스웨덴과 핀란드, 미국에 생산공장을 두고 있습니다. SSAB는 스톡홀름의 나스닥 거래소에 상장되어 있으며 헬싱키의 나스닥에 2차 상장되어 있습니다. www.ssab.com. 소셜 미디어에서도 SSAB를 만나보세요. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube.

출처: SSAB