셔터스톡(SHUTTERSTOCK), 오픈AI와 협력하여 누구나 AI 생성 콘텐츠를 사용할 수 있는 길을 선도

뉴욕, 2022년 10월 26일 /PRNewswire/ -- 셔터스톡(Shutterstock, Inc ., NYSE: SSTK)은 혁신적 브랜드와 미디어 기업들을 위한 최고의 글로벌 크리에이티브 플랫폼으로, 오늘 고객과 기여자에게 책임감 있고 투명한 방식의 AI 생성 콘텐츠 기능을 출시하기 위한 실행 계획을 발표했다. 셔터스톡은 오픈AI와의 파트너십을 확대하고 아티스트의 기여에 대한 보상을 위해 펀드를 출시하고 AI 생성 콘텐츠 관련 지식을 모아 발표하는 데 R&D 시스템을 집중함으로써 모두를 위한 윤리적이고 창의적인 스토리텔링을 강화하는 신흥 기술 분야를 선도하고 있다.



Shutterstock powers innovation excellence by expanding OpenAI partnership focused on delivering the most advanced creative tools in the industry

"창의성을 표현할 수 있는 매체는 끊임없이 진화하고 늘어나고 있습니다. 당사는 이러한 변화를 받아들이고 혁신을 주도하는 이런 생성 기술이 윤리적인 기반을 갖출 수 있도록 하는 것이 저희의 큰 책임이라는 것을 인식하고 있습니다."라고 셔터스톡의 최고경영자인 폴 헤네시(Paul Hennessy)는 말했다. "당사는 AI를 사업의 모든 부분에 적용해 온 오랜 역사를 가지고 있습니다. 이런 전문가 수준의 경쟁력 때문에 셔터스톡은 당사의 크리에이티브 커뮤니티가 이 새로운 기술을 알아보는데 도움을 줄 수 있는 이상적인 파트너가 될 수 있습니다. 그리고 저희는 모든 사람들이 자신 있게 창조할 수 있는 힘을 주고자 하는 당사의 목적을 달성하기 위한 모범 사례와 경험을 쌓기 위해 최선을 다하고 있습니다."

셔터스톡 + 오픈AI: 여러분의 상상의 속도에 따른 창조성(Creativity at the Speed of Your Imagination)

이 협력은 전 세계 셔터스톡 사용자들에게 오픈AI의 원활한 이미지 생성 기능을 소개하여 고객이 입력한 기준에 따라 즉시 이미지를 생성할 수 있는 기능을 제공한다. 이것이 셔터스톡이 여러분의 상상의 속도에 따른 창조성(Creativity at the Speed of Your Imagination)이라 부르는 기능이다.

이 협약은 2021년에 시작된 셔터스톡과 오픈AI 간의 전략적 파트너십을 더욱 발전시킨 것이다.

"셔터스톡으로부터 라이센스를 받은 데이터들은 DALL-E 교육에 매우 중요한 역할을 했습니다"라고 샘 알트만(Sam Altman), 오픈AI의 최고경영자는 말했다. "저희는 셔터스톡이 당사의 API로 만들어진 첫 배포물 중 하나인 DALL-E 이미지들을 자사의 고객들에게 제공한다는 사실에 매우 기쁘고, 인공지능이 아티스트들의 창조적인 작업에서 필수적인 부분이 됨에 따라 향후 협업이 더욱 기대됩니다."

이 통합이 앞으로 몇 개월 동안 Shutterstock.com에서 시작되면 고객들은 창의적인 작업들을 향상시켜주는 이러한 AI 이미지 생성 기능을 직접 사용할 수 있게 된다. 결과적으로 셔터스톡 기여자들은 이 기술 개발 과정에서 자신들의 콘텐츠가 기여한 부분에 대한 보상을 받게 되는 것이다.

Shutterstock.AI, 기여자들을 위한 새로운 수익원 확보

셔터스톡은 AI 생성 콘텐츠들은 여기에 기여한 아티스트들의 누적된 노력의 산물이라고 믿고 있다. 셔터스톡은 새로운 업계 표준을 만들고 회사의 아티스트 커뮤니티를 위한 새로운 수익원을 확보하기 위한 노력으로 AI 모델 개발에 기여한 아티스트에게 추가 보상을 제공하는 프레임워크도 만들었다. 이 회사는 또 기여자의 지적 재산이 사용될 때 로열티 형태로 기여자에게 보상하는 것을 기본으로 한다.

윤리적이고 평등한 AI 프레임워크 구축

콘텐츠와 AI를 위한 윤리적이고 포괄적인 프레임워크의 홍보를 위해 셔터스톡은 세계 윤리 데이터 재단(World Ethical Data Foundation)의 2022년 글로벌 컨퍼런스에 참가할 뿐만 아니라 이를 자랑스럽게 후원할 것이다. 채용에서 시스템의 편견을 줄이고 견제와 균형을 구축하여 윤리적이고 포괄적인 데이터 사용을 보장하는 데 이르기까지 기술 평등의 중요성에 중점을 둠으로써 셔터스톡은 크리에이티브 산업 전반에 걸쳐 기술 혁신과 DEI 모두의 발전을 계속 주도하고 있다.

아티스트, 사진작가, 창작자의 IP 권리를 보호하기 위한 중요한 노력의 일환으로 셔터스톡은 AI 생성 콘텐츠들을 포함한 모든 주요 콘텐츠에 대해 사용 권한과 적절한 라이센스가 확보될 수 있도록 해주는 정책, 절차 및 방법을 지속적으로 개발하는 데 앞장서고 있다.

Shutterstock.AI의 힘을 경험해보세요

크리에이티브 프로듀서 알렉스 암브로지아크(Alex Ambroziak)의 독점 AI 생성 컬렉션들을 포함한 AI 생성 콘텐츠 관련 셔터스톡의 이니셔티브에 대한 더 자세한 정보는 shutterstock.com/generate 에서 확인할 수 있습니다.

셔터스톡(SHUTTERSTOCK) 소개

셔터스톡(Shutterstock, Inc., 뉴욕증권거래소: SSTK )은 혁신적인 브랜드들과 미디어 기업들을 위한 세계 최고의 크리에이티브 플랫폼입니다. 직접 그리고 그룹 자회사를 통해 운영되는 셔터스톡의 종합 컬렉션에는 고품질의 라이센스 사진 , 벡터 , 일러스트레이션 , 3D 모델, 영상 및 음악 이 있습니다. 2백만 명이 넘는 콘텐츠 제공자들로 구성된 성장하는 커뮤니티와 함께하는 셔터스톡(Shutterstock)은 매주 수천 개의 이미지들을 추가하고, 현재 4억 2천4백만 개가 넘는 이미지와 2천7백만 개 이상의 영상 클립을 보유하고 있습니다.

뉴욕시에 본사를 두고 있는 셔터스톡(Shutterstock)은 세계 곳곳에 사무소를 두고 있으며 150개 이상의 국가에서 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 또 전 세계 뉴스룸과 미디어 기업들을 위한 세계 최고 엔터테인먼트 통신사인 스플래시 뉴스(Splash News), 세계 최대 영상 우선 콘텐츠 마켓플레이스 인 폰드5, 세계 최대 3D 콘텐츠 마켓플레이스 인 터보스퀴드(TurboSquid), 최고의 온라인 그래픽 디자인 및 이미지 편집 플랫폼 인 픽몽키(PicMonkey), 고급 이미지 컬렉션 인 오프셋(Offset), 종합 맞춤 크리에이티브 샵 인 셔터스톡 스튜디오(Shutterstock Studios), 엄선된 로열티 프리 음악 라이브러리인 프리미엄비트(PremiumBeat); 전세계 미디어를 위한 최고의 에디토리얼 이미지 와 영상 소스를 제공하는 셔터스톡 에디토리얼(Shutterstock Editorial), 인공지능을 사용한 음악 플랫폼 인 앰퍼 뮤직(Amper Music) 그리고 가치 중심형 스톡 미디어 서비스인 빅스톡(Bigstock) 을 소유하고 있습니다.

