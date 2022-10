오비스 테크놀로지스(Orbis Technologies), 라이팅 어시스턴스(Writing Assistance, Inc) 인수 발표

아나폴리스, 메릴랜드, 2022년 10월 26일 /PRNewswire/ -- 오비스 테크놀로지스(Orbis Technologies, Inc. , 이하 오비스)는 전 세계 대기업 및 정부 기관에 콘텐츠 솔루션과 서비스를 제공하는 세계 최고의 기업으로, 미네소타에 기반을 두고 전문 작가 인재 및 인력 채용을 전문으로 하는 라이팅 어시스턴스(Writing Assistance, Inc, 이하 WAI) 인수를 발표했다. 이 합병된 회사는 오비스 테크놀로지스(Orbis Technologies, Inc., 이하 오비스)의 사명과 메릴랜드주 아나폴리스에 있는 본사를 유지한다.

"근 30년의 경험을 기반을 둔 당사는 WAI의 인수로 서비스 팀에 1백 명 이상의 전문 콘텐츠 개발자 보강이 가능해져 다양한 산업 분야에서 당사의 서비스를 강화할 수 있을 것입니다."라고 오비스 테크놀로지스의 사장이자 최고경영자인 브라이언 이폴리토(Brian Ippolito)는 말했다. "WAI의 인수는 지난 24개월 동안에 있었던 세 번째 인수이자 현재까지 가장 큰 인수입니다. WAI 인수는 의료 산업에서 당사의 입지를 넓히고 오비스가 2023년과 그 이후에도 빠른 성장을 지속할 수 있는 확고한 위치를 확보할 수 있게 해줍니다."

미네소타에 기반을 둔 WAI는 기술 및 의료 저술, 메디케어(Medicare) 및 메디케이드(Medicaid) 제안서 작성, 광고 문안 작성 및 교육용 프로그램 개발을 포함한 다양한 서비스를 제공한다. "오비스의 일원이 됨으로써 저희는 고객사에 새로운 제품과 서비스를 제공할 수 있을 뿐만 아니라 오비스의 글로벌 자원을 활용할 수 있게 되었습니다."라고 WAI의 사장이자 최고경영자인 스콧 하트만(Scott Hartmann)은 말했다. " 오비스RSuite CCMS 플랫폼(Orbis RSuite CCMS platform) 의 활용으로 저희는 고객이 필요로 하는 콘텐츠를 만들어 낼 수 있을 뿐만 아니라 이 콘텐츠들을 비용 효율적으로 관리하고 발행할 수 있게 되었습니다."

이 합병된 회사는 포춘지(Fortune) 선정 500대 기업, 군대 및 기타 정부 기관들을 포함한 40개국의 고객사들을 지원하게 된다.

오비스 테크놀로지스(Orbis Technologies, Inc.) 소개

오비스 테크놀로지스(Orbis Technologies, Inc., 이하 오비스)는 포춘지 선정 500대 기업에서 미국 연방 정부에 이르기까지 다양한 기업들에 혁신적인 컨텐츠 솔루션과 전문 서비스 제공하는 확고한 업계 입지를 가진 글로벌 선도기업입니다. 오비스는 메릴랜드주 아나폴리스에 본사를 두고, 올랜도(플로리다주), 더럼(노스캐롤라이나주), 밀워키(위스콘신주), 인도 첸나이(Chennai), 영국 토키(Torquay), 호주 시드니(Sydney)에 사무소를 운영하고 있습니다.