ZTE, Network X 2022의 2개 부문에서 수상

(선전, 중국 2022년 10월 26일 PRNewswire=연합뉴스) 세계 선도적인 정보통신기술 솔루션 공급업체 ZTE Corporation(0763.HK / 000063.SZ)이 네덜란드 암스테르담에서 열린 Network X 2022에서 'Most Innovative Network Slicing Use Case' 어워드 및 'Most Innovative Private Network Project' 어워드를 수상했다고 발표했다.



ZTE가 Network X 2022에서 'Most Innovative Network Slicing Use Case' 어워드 및 'Most Innovative Private Network Project' 어워드를 수상했다.

차이나 모바일(China Mobile)과 ZTE의 SPN (FGU) Fine Granularity Unit and Commercialization, 'Most Innovative Network Slicing Use Case' 어워드 수상

산업 수직 생산 서비스와 고품질 사설 회선 슬라이스는 작은 대역폭과 높은 성능을 요구하며, 결정론적 지연시간, 엄격한 격리 및 고신뢰도 전송을 필요로 한다. 그러나 최선형(Best Effort) 발송을 이용하는 전통적인 이더넷은 이와 같은 요건을 충족하지 못한다.

차이나 모바일은 처음으로 이더넷에 계층적 하드 슬라이싱을 도입하고자 SPN(Slicing Packet Network)을 제안하기 위해 ZTE와 파트너십을 체결했다. 기본 단위가 5Gbps에서 10Mbps로 감소함에 따라, SPN은 확장성 미세 단위 전송 파이프는 물론, 발송 호환성까지 지원한다. 동시에 MPLS VPN 및 SRv6 서비스에 바인딩해 종단 간 제로 패킷 손실을 보장하고, 결정론적 지연시간과 회선 차원의 물리적 격리를 이용한 발송을 제공함으로써 여러 목적을 위한 단일 네트워크를 구축한다. 이와 같은 네트워크는 5G 사설 네트워크와 기업 전용 회선을 위한 유연한 대역폭, 물리적 격리 및 결정론적 지연시간을 바탕으로 차별화된 서비스 전송을 제공한다.

ZTE, 차이나 모바일 및 NR Electric의 E2E 5G TSN for Green Grid, 'Most Innovative Private Network Project' 어워드 수상

전력 그리드 분야에서는 풍력과 태양 에너지 같은 청정 신에너지의 효율적인 사용이 녹색 저탄소 목표를 달성할 수 있는 효과적인 수단이다. 그러나 풍력 발전과 태양 에너지는 날씨와 지역의 영향을 받기 쉽고, 또한 불안정하다. 따라서 정확한 측정, 제어 및 실시간 상호작용이 필요하다. 기존의 모바일 네트워크 기제는 전력 산업의 엄격한 네트워크 요건을 충족하지 못한다.

ZTE는 3GPP Release 16으로 정의되는 긴급 네트워크와 관련된 정확한 5G TSN/5G LAN/URLLC/SLA 제어를 통합하는 Time Promised Communication(TPC) 솔루션을 출시했다. TPC 솔루션은 소프트웨어와 하드웨어를 결합해 트래픽 충돌과 통신 간섭으로 인한 네트워크 지연시간과 지터를 효과적으로 해결한다. 이 솔루션을 슬라이싱 기술과 결합하면 종단 간 5G 지연시간을 줄일 수 있으며, 그에 따라 통신 네트워크의 결정성을 보장할 수 있다. TPC 솔루션은 광케이블 대신 라스트 마일에 유연하게 접근할 수 있어, 통신 네트워크의 구축 비용을 크게 절감할 수 있다. 또한, 태양 에너지와 풍력 에너지 같은 신에너지의 배치를 가속화하고, 전력 산업이 탄소 배출 정점 및 탄소 중립 달성이라는 전략적 목표를 달성할 수 있도록 지원한다.

Network X Awards 2022는 선도적인 국제 행사, 디지털 서비스 및 학술 지식 단체 기업인 Informa가 통신 산업 전반에 걸쳐 성과, 혁신 및 우수성을 인정하고자 개최하는 행사다. 올해 Network X는 유선 및 모바일 시장을 한자리에서 선보이고자 5G World, 브로드밴드 월드 포럼(Broadband World Forum, BBWF) 및 새로 출범한 Telco Cloud를 결합했다.

