녹색과 지능 - Zoomlion, bauma 2022에서 자사 신제품 전시

-- 고소작업 장비, 토공 장비 및 지게차 제품 전시

(뮌헨 2022년 10월 26일 PRNewswire=연합뉴스) Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.("Zoomlion"; 1157.HK)가 이달 24일 독일 뮌헨에서 열린 bauma 2022에서 제품 전시에 들어갔다. Zoomlion은 '미래를 만드는 비전(Vision Creates Future)'이라는 올해 주제에 따라 최근 주요 기술 및 제품 개발 성과뿐만 아니라 디지털화, 지능 및 지속가능성 변혁까지 선보이고 있다.



