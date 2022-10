'진정한 대만', 부산국제관광전서 인기 테마로 부상

-- 타이난시, 제23회 부산국제관광전에서 'Best Booth Contents' 상 수상

(부산, 대한민국 2022년 10월 26일 PRNewswire=연합뉴스) 대만을 방문하고자 하는 한국 관광객의 기대를 반영한 "Want to Travel to Truly Taiwan, Truly Tainan"이 대만의 역사적인 수도 타이난을 국제 도시로 홍보하고, 한국 관광객의 키워드 검색을 통해 선정한 10곳의 필수 명소를 서울과 부산의 주요 지하철역에서 광고할 예정이다. 타이난 관광 홍보대사 Sababoy가 한국에서 개최된 여행 박람회에서 첫선을 보였고, 타이난을 찾는 한국 방문객이 가장 좋아하는 '건망고'를 제공했다. 한편, '타이난의 필수 방문 명소 10선(10 Must-See Attractions of Tainan)'을 담은 손 선풍기 선물을 받고자 방문객들도 길게 줄을 섰다. 이들은 차례로 타이난 여행 인스타그램을 방문해 "타이난으로 여행 가고 싶어요!"라는 메시지를 남겼다. 이 쌍방향 활동으로, 타이난시는 이 박람회에서 'Best Booth Contents' 상을 받았다.



타이난 광고판이 서울 내 8개 지하철역에 전시된다.

타이난은 유명 식도락 여행지 Michelin Green Guide에서 추천을 받았고, 올해는 Bib Gourmand 지정을 받았다. 타이난은 대만을 찾는 국제 여행객이 빼놓을 수 없는 도시다. 월스트리트 저널의 음식 비평가도 타이난에 대한 특별 기사를 내면서, 타이난을 세계 음식 박물관으로 소개했다. 타이난 여행을 준비하기 전, 타이난 여행 웹사이트 www.twtainan.net에서 맞춤형 식도락 맵을 겨냥한 일정을 세울 수 있다. 방문객은 식도락 맵을 통해 현지 간식, 미슐랭이 선정한 전통 요리, 세계적 수준의 고전적인 대만 요리를 맛볼 수 있다.

타이난의 필수 방문 명소 10선 릴스 영상:

https://www.instagram.com/reel/Cjoi1wRhfRf/?utm_source=ig_web_copy_link