Euclea Business School, 2022 글로벌 브랜드 매거진 어워드 수상

-- 중동 경영 교육의 세계화를 위한 가장 혁신적인 경영대학원

샤르자, 아랍에미리트, 2022년 10월 26일 /PRNewswire/ -- Euclea Business School은 프랑스 국가(RNCP 학위)와 프랑스 고등교육연구혁신부(French Ministry of Higher Education, Research and Innovation)가 인정하는 학위와 함께 사립 고등교육 학위를 수여하는 기관으로, 모든 유형의 프로필과 직업에 적합한 다양한 고등교육을 제공하는 연구 및 교육 분야의 선도기관이다.

샤르자의 Britts Imperial University College는 프랑스에 본사를 둔 유명한 Euclea Business School의 첫 번째 해외 캠퍼스다. 샤르자 퍼블리싱 시티(Sharjah Publishing City)에 문을 연 이 대학의 중동 최초의 학습 공간에는 40개국 이상에서 온 학생들이 재학 중이다. 샤르자 캠퍼스는 흥미롭고 다양하며 다문화적인 캠퍼스로 학생들에게 차별화된 경험을 제공한다.

Euclea Business School은 국제 비즈니스(International Business), 디지털 마케팅(Digital Marketing), 인적 자원(Human Resources), 의료 관리(Healthcare Management), 회계 및 재무(Accounting and Finance), IT 프로젝트 관리(IT Project Management), 데이터 분석 및 AI(Data Analytics and AI), 물류 및 공급망(Logistics and Supply Chain), 이벤트 및 스포츠 관리(Events and Sports Management), 호스피탈리티 관리(Hospitality Management) 등을 포함한 다양한 학부 및 대학원 프로그램을 제공한다. 이곳은 세계적인 수준의 프랑스 대학과 관련된 모든 이점을 보유할 뿐만 아니라, 샤르자 캠퍼스의 학생들은 두바이의 인구를 구성하는 다양한 국적의 사람들과 문화를 경험하면서 중동의 중심부에서 빠르게 발전하는 이 현대 도시가 제공하는 모든 기회가 주는 혜택을 누릴 수 있다.

국제 이동성은 Euclea Business School이 매년 발전시키고자 하는 가치 중 하나이며, 학교는 전 세계적으로 연결된 하나의 세계에 대한 중요성을 잘 인지하고 있다. 따라서 Euclea Business School은 학생 이동 및 교직원의 다양성을 지속해서 촉진한다. 인재를 환영하는 사람들에게 장벽을 넘어 재능을 보여줄 기회의 중요성은 매우 중요하다. 따라서 Euclea Business School은 초국가적 교육 파트너십과 진보의 힘을 발판삼아 학습자에게 여러 대륙 전역에 걸친 캠퍼스로의 글로벌 이동성을 제공하는 플랫폼이 되기 위해 노력하고 있다.

또한, Euclea Business School은 혁신적인 연구와 전문적인 실습을 기반으로 하는 도전적인 학업 프로그램을 제공함으로써 문화적 및 국제적 다양성을 가진 학생들의 요구와 포부를 충족시키기 위해 최선을 다하는 글로벌 대학이다. 중동의 Euclea Business School은 학생들이 현대 세계에 적합하고, 평생 학습에 전념하며, 그들이 살고 일하는 지역사회에 기여할 수 있는 전문적이고 숙련된 개인이 되도록 준비시키는 역할을 한다.

추가 정보 문의:

+971 505768345 / +971-522161590

info@euclea-b-school.com

www.euclea-b-school.com

로고: https://mma.prnasia.com/media2/1928691/Euclea_Logo.jpg?p=medium600