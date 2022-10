턴 바이오테크놀로지스(Turn Biotechnologies)가 치료한 T 세포에서 암 사멸 효과 보여

어떻게 ERA ™ , eTurna ™ 기술이 T 세포 치료 효과를 향상시켰는지를 보여주는 전임상 연구 데이터가 오늘 뉴 프론티어스 오브 RNA 나노테라퓨틱스 (New Frontiers of RNA Nanotherapeutics) 에서 발표되었다

ERA ™는 암 치료를 억제하는 T 세포 탈진을 극복하게 하여 CAR T 세포 효능을 높인다

eTurna ™ 전달 플랫폼은 바이러스 벡터의 안전 위험 없이 전기천공법보다 더 건강하고 기능적인 T 세포를 제공한다

이 두 기술을 모두 사용하면 T 세포 치료 비용을 낮추고 환자 접근성을 높일 수 있다

마운틴뷰, 캘리포니아, 2022년 10월 26일 /PRNewswire/ -- 치료 불가능하다고 여겨지는 노화 관련 질병 치료를 위한 새로운 mRNA 의약품을 개발하는 세포 재생 회사인 턴 바이오테크놀로지스(Turn Biotechnologies)는 오늘 T 세포를 자사 독점 특허 기술로 치료하면 암을 죽이는 능력을 크게 높일 수 있다는 것을 보여주는 중간 전임상 시험 데이터를 발표했다.



이 데이터는 T 세포 조작에 턴바이오(Turn Bio)의 노화의 후성적 재프로그래밍(Epigenetic Reprogramming of Aging, 이하ERA™) 기술과 eTurna™ 전달 플랫폼을 사용하여 보다 효과적인 치료법을 더 효율적으로 생산하고 전달할 수 있다는 것을 보여준다. 이 연구 결과로 T 세포 치료 비용을 줄이고 암 환자가 더 쉽게 치료받을 수 있게 된다.

"저희 연구 데이터는 당사의 ERA 기술과 eTurna 전달 플랫폼을 사용하여 CAR-T 요법의 효능과 장기적인 효과를 제한하는 T 세포 탈진 및 노화의 근본적인 문제를 해결할 수 있다는 것을 보여줍니다."라고 회사의 공동 창립자이자 연구 책임자인 비토리오 세바스티아노(Vittorio Sebastiano)는 말했다. "ERA는 환자 안전에 피해를 주지 않으면서 효율성을 최대화할 수 있는 맞춤형 복용량을 통해 향상된 용량 관리 및 최적화를 가능하게 해줍니다.

"당사는 eTurna가 전기천공법보다 T 세포 건강과 기능을 더 잘 보존하여 CAR T가 만들어지는 동안 더 큰 세포 생존력과 생산을 촉진한다는 것을 알 수 있었습니다."라고 그는 말했다. "이 전달 플랫폼은 또한 바이러스 유전자 운반에 비해 우수한 안전성을 가지고 있어 여러 제조, 생물학적 및 규제 문제들을 감소시킵니다."

세바스티아노의 프리젠테이션, "처음으로 공개되는 데이터: 노화의 후성적 재프로그래밍(ERA) – 세포 재생의 새로운 패러다임(First Look Data: Epigenetic Reprogramming of Aging (ERA) – A New Paradigm in Cell Rejuvenation)"은 중부 표준시 기준 오전 10시, 휴스턴 감리교 연구소(Houston Methodist Research Institute)의 뉴 프론티어스 오브 RNA 나노테라퓨틱스(New Frontiers of RNA Nanotherapeutics)에서 있을 예정이다.

턴 바이오의 기술은 CAR T세포 생산 과정과 동시에 적용돼 기존 생산에 필요한 것 이상으로 들었던 추가 시간이나 설비 없이도 T세포 면역항암제 기능이 향상될 수 있음을 입증해준다.

이 회사의 프로세스는 산업 표준 전기천공법만큼 높은 속도로 면역 세포를 형질 감염시킬 수 있지만 세포독성은 없다. eTurna Platform™은 세포 정체성을 유지하면서 ERA 인자 칵테일의 타이밍, 지속 시간 및 활성화를 정확히 제어하는 데 사용되었다.

턴 바이오테크놀로지스(TURN BIOTECHNOLOGIES) 소개

턴 바이오(Turn Bio)는 세포 단계에서 조직을 복구하고 혁신적인 약물 전달 시스템을 개발하는 데 중점을 두고 있는 전임상 단계 기업입니다. 이 회사의 독점 특허 mRNA 플랫폼 기술인 ERA™는 후성유전체에서 노화 현상을 방지함으로써 최적의 유전자 발현을 복원합니다. 이는 질병을 예방, 치료하고 조직을 치유, 재생하는 세포의 능력을 회복시킵니다. eTurna™ 전달 플랫폼은 제품 고유의 방식으로 약물을 특정 기관, 조직 및 세포 유형에 정확하게 전달합니다.

이 회사는 현재 피부학 및 면역학적 증상을 치료하는 맞춤형 치료법에 대한 전임상 연구를 마무리하고 있으며, 안과, 퇴행성 관절염 및 근육계 관련 치료법을 개발 중에 있습니다. 더 자세한 정보는 www.turn.bio에서 확인할 수 있습니다.

