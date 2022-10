2022 ITOE - Consumer Electronics Expo 개막

-- 지능형 제조의 강력한 추진력 강조

(광저우, 중국 2022년 10월 25일 PRNewswire=연합뉴스) CCPIT 광둥위원회가 주최하고, Guangdong Guangzhan International Exhibition Co., Ltd.가 조직하는 2022 Guangdong Premium Products International Trade Online Expo - Consumer Electronics Expo (ITOE) (www.itoegd.com)가 방문객을 향해 문을 열었다. ITOE는 중국 전역에서 온 350개 이상의 전시업체를 환영하며, 이달 24~28일에 진행된다. 이 행사는 이달 광둥에서 열리는 기술 행사 중 가장 큰 규모를 자랑한다.

디지털 변혁으로 인해 지난 10년 동안 사람들의 라이프스타일은 크게 변화했다. ITOE - Consumer Electronics Expo는 지능적인 제조라는 새로운 경향과 '제조'에서 '지능형 제조'로 이동한 광둥의 전환이 보여준 무한한 잠재력을 반영한다.

올해 ITOE는 소비자 가전, 시청각 엔터테인먼트, 지능형 의류, 주방 및 욕실, 가전제품, 가정 보안 시스템, 개인 위생관리 기기, 가정용 기기 액세서리 같은 부문 외에 새로운 디자인을 선보이는 수많은 스마트 제품도 전시할 예정이다. 여기에는 시계, 팔찌, 조명 등도 포함된다. 이 행사는 '메이드 인 광둥'의 스마트 장치가 지닌 힘을 보여줄 것으로 기대된다.

Shenzhen KTC Technology Co. Ltd. 대변인은 기업이 국제 무대에서 경쟁하기 위해서는 주요 부문의 핵심 기술에 관한 독자적인 연구개발 역량을 꾸준히 개선해야 한다고 지적했다. 이를 기반으로 하는 디지털화는 광둥의 가전제품 사업을 위해 새롭고 중대한 방향을 제시한다.

올해 ITOE에서는 수많은 전시업체가 에너지 절감 및 지능형 기능으로 무장한 새로운 장치를 최초 공개한다. Shenzhen ENM Electronic Technology Co, Ltd.는 유럽에서 진행 중인 에너지 위기를 고려해 새롭게 설계한 에너지 효율적인 야외 태양광 가로등을 전시한다. 올해 ITOE에서는 Heiman Technology의 Annual Ring K1 시리즈와 DongGuan SANZON Smart Home Products Co, Ltd.의 가정용 공기청정기 등 2022 레드닷 어워드를 수상한 제품도 선보일 예정이다. 올해 ITOE에 처음 참가하는 Shenzhen Promi Technology Co. Ltd.는 지능형 LED 손전등뿐만 아니라 노인의 개인 안전을 위한 경고 기능까지 신중하게 통합한 스마트 우산을 공개한다.

ITOE 시리즈 행사는 강력하고 최적화된 공급망, 인터넷 기술 이용 및 클라우드 기술의 무한한 잠재력 측면에서 광둥의 이점을 활용해 개최됐다. ITOE는 광둥성 소재 기업이 현지 및 해외 소비자 모두에게 다가갈 새로운 길을 개척하고, 국내외 상업의 통합적인 성장을 촉진한다.