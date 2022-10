셔터스톡(SHUTTERSTOCK)과 폰드5(POND5), 필름팩(FILMPAC)의 영화급 고화질 비디오 라이브러리에 대한 배포 권한 확보를 통해 프리미엄 콘텐츠 컬렉션 확장

최고의 촬영 감독이 촬영한 1십만 개 이상의 영상을 보유하고 있는 필름팩(FILMPAC)의 고급 컬렉션은 뛰어난 재능을 지닌 크리에이티브 전문가들에게 필요한 컨텐츠이다

뉴욕, 2022년 10월 21일 /PRNewswire/ -- 셔터스톡(Shutterstock, Inc.) (NYSE: SSTK)은 혁신적인 브랜드들과 미디어 기업들을 위한 세계 최고의 크리에이티브 플랫폼으로, 오늘 프리미엄 영상 부티크인 필름팩(FILMPAC)과의 파트너십을 통해 필름팩의 프리미엄 영화급 품질 비디오 컬렉션이 폰드5(Pond5)와 셔터스톡(Shutterstock)에 제공된다고 발표했다.

With over 100,000 videos filmed by leading cinematographers, FILMPAC’s upscale collection is ideal for creative professionals with a dramatic flair