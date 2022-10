Guide Sensmart, 세계 최초의 MP 수준의 휴대용 열화상 카메라 공개

-- Guide Sensmart, OPTATEC 2022 참가

(우한, 중국 2022년 10월 21일 PRNewswire=연합뉴스) 2년 동안의 공백 끝에, 광학 기술, 부품 및 시스템 부문의 국제 무역 박람회인 Optatec가 돌아왔다. 제15회 Optatec은 2022년 10월 18~20일에 메쎄 프랑크푸르트(Messe Frankfurt)에서 열렸다. 이 행사에서, Guide Sensmart는 메가픽셀 수준의 적외선 해상도를 갖춘 세계 최초의 휴대용 열화상 카메라인 PT 시리즈를 출시했다.



PT Series brings the advanced thermal imaging camera to the next level