Cordis, MedAlliance 인수

제네바, 2022년 10월 21일 /PRNewswire/ -- 스위스 기반의 의료 기술 회사인 MedAlliance가 Cordis와 인수 계약을 체결했다고 발표했다. 이번 인수 계약은 3천500만 달러의 초기 투자금과 선결제 대금 2억 달러, 그리고 인허가 이정표 달성시 최대 1억2천500만 달러, 상업적 이정표 달성시 최대 7억7천500만 달러를 지급하는 내용을 포함한다. 2029년까지 계약에 대한 전체 금액은 최대 11억3천500만 달러에 달한다.

MedAlliance to be Acquired by Cordis