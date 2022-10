어센드(Ascend), 블록체인 추적 가능성에 대해 ITW와 제휴하여 재활용 소재 ReDefyne™ 출시

휴스턴, 2022년 10월 21일 /PRNewswire/ -- 어센드 퍼포먼스 머티리얼즈(Ascend Performance Materials)가 ReDefyne™을 출시했다. 이는 최대 100% 소비자 사용 전 및 소비자 사용 후 재활용 폴리아마이드 66 또는 6으로 만든 지속 가능한 폴리아마이드 포트폴리오로, 까다로운 어플리케이션에서도 탄소 발자국을 줄이고 안정적인 성능을 제공한다.

Ascend Performance Materials has launched a new portfolio of sustainable pre- and post-consumer recycled polyamides under the name ReDefyne.