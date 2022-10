AESIEAP CEO Conference 2022 개최

(하이커우, 중국 2022년 10월 20일 PRNewswire=연합뉴스) 동아시아·서태평양 지역에서 가장 권위 있는 전력업계 행사 중 하나인 AESIEAP CEO Conference 2022가 올 11월 9일 중국 하이난성 하이커우시에서 열린다.

'Low Carbon Energy Powering A Green Future'라는 주제로 열리는 AESIEAP CEO Conference 2022는 아시아태평양 지역 및 전 세계에서 관련 정부 부처, 주요 단체 및 전력 업체를 한자리에 모아 전력과 에너지 산업의 모든 측면에 대한 경험, 연구 결과 및 응용사례를 교환하고 공유하기 위한 것이다. 올해 회의는 중국에서 열리며, '일대일로' 주변국의 전력 산업에서 심층적인 협력도 가속화할 예정이다.

회의 프로그램(2022년 10월 업데이트)

2022년 11월 8일(화요일)

09:00~18:00

- 회의 등록

18:00~20:00

- 환영 리셉션

2022년 11월 9일(수요일)

08:30~09:00

- VIP 만남의 장 및 네트워킹

09:00~12:00

- 개막식 및 총회

09:00~09:15

- 개막식

09:15~09:50

- 총회

- I. 환영사

- II. 축사

09:50~10:05

- III. 기조연설

- 주제: 세계 신에너지 개발 및 동향

10:05~10:20

- 휴게 시간 및 네트워킹

10:20~10:50

- IV. 기조연설

- 주제: 아시아 태평양 지역의 에너지 전환 및 지속가능한 발전

- 주제: 중국의 에너지 전환 로드맵

10:50~12:00

- V. VIP 단체 사진 및 전시 투어

12:00~14:00

- 오찬 및 네트워킹

14:00~17:30

- AESIEAP CEO Conference 2022 총회

14:00~15:45

- VI. 기조연설

- 주제: 전력 부문의 전환과 지속가능한 발전 - 풍력, 태양광, 에너지 저장 및 수소에 관한 관행

15:45~16:00

- 휴게 시간 및 네트워킹

16:00~17:30

- VII. 패널 논의: 녹색 저탄소 전환과 전력 인프라 상호연결 상황에서, 안전하고 신뢰성 높으며 지속가능한 전력 공급을 보장하는 방법

16:00~17:30

- AESIEAP 집행위원회 및 제47회 협의회(초청받은 사람만 입장 가능)

2022년 11월 10일(목요일)

09:00~20:00

- 기술 견학

주:

1. 회의 중에 열리는 모든 세션에서는 중국-영어 동시통역 서비스가 제공된다.

2. 회의 프로그램은 2022년 10월에 업데이트됐으며, 차후 필요에 따라 변경될 수 있다. 조직위는 언제라도 회의 프로그램을 수정할 수 있는 권리를 가진다.

AESIEAP CEO Conference 2022 구성 조직

주최:

동아시아·서태평양 전기공급산업협회(Association of the Electricity Supply Industry of East Asia and Western Pacific, AESIEAP)

China Electricity Council

공동 개최:

State Grid Corporation of China

China Southern Power Grid Co., Ltd.

China Huaneng Group Co., Ltd.

China Datang Corporation Ltd.

China Huadian Corporation Ltd.

China Energy Investment Corporation

State Power Investment Corporation Limited

China Three Gorges Corporation

China National Nuclear Corporation

China General Nuclear Power Corporation

Power Construction Corporation of China

China Energy Engineering Group Co. Ltd.

Guangdong Yudean Group Co. Ltd.

Zhejiang Provincial Energy Group Company Ltd.

North China Electric Power University

Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization

GCL (Group) Holding Co., Ltd.

Innermogolia Power (Group) Co. Ltd.

후원:

하이난성 인민 정부

조직위(행사 관리):

CCPIT Electric Power Industry Office

회의 등록

AESIEAP CEO Conference 2022는 무료로 참여할 수 있다. 더 자세한 내용과 참가 등록은 공식 웹사이트 www.aesieap.com을 참조하거나 이메일 registration@aesieap.com으로 문의한다. AESIEAP CEO Conference 2022 등록 시스템은 10월 14일에 열리며, 행사 공식 웹사이트에서 진행되는 온라인 등록은 2022년 10월 21일에 마감된다.

AESIEAP 행사 2022-2023 조직위는 AESIEAP CEO Conference 2022 현장에서 여러분을 만나길 고대한다.

AESIEAP 소개

1975년에 설립된 동아시아·서태평양 전기공급산업협회(Association of the Electricity Supply Industry of East Asia and Western Pacific, AESIEAP)는 동아시아 및 서태평양 지역의 전력 산업에서 가장 큰 영향력을 미치는 국제적인 비정부 단체다. 현재 AESIEAP 회원은 22개 국가와 지역에서 70개 이상의 조직으로 구성된다. AESIEAP의 사명은 아시아태평양 지역의 전력 산업을 위한 다양한 국제 커뮤니케이션 플랫폼을 구축하는 것이며, 이와 같은 플랫폼에는 해결책을 찾기 위해 회원 간에 협력 속도를 높이고, 지역 내 전력 산업이 당면한 문제에 대한 합의에 도달하기 위한 고위급 회의, 세미나 및 워크숍 등이 있다.

AESIEAP 행사는 수년 동안 발전을 거듭한 끝에 오늘날 아시아태평양 지역의 전력 산업에서 가장 크고 영향력 있는 행사 중 하나가 됐다. AESIEAP 행사 중 가장 중요한 2개 행사는 AESIEAP CEO Conference와 CEPSI다. 두 행사는 매년 차례로 열린다. 2021년 11월에 온라인으로 열린 제23회 CEPSI 폐막식에서, CEC 회장이자 SGCC 회장인 Xin Baoan이 AESIEAP 2022-2023 회장직에 공식 취임했다. 한편, CEC는 중국 내 다른 주요 전력회사와 함께 AESIEAP 행사 2022-2023을 개최할 예정이다.