씨세이프(CSafe), 향상된 재사용 가능한 팔레트 시퍼(Pallet Shipper) 도입으로 온도 제어 운송 솔루션 포트폴리오 확장 지속

혁신과 기술이 탑재된 씨세이프APS(CSafeAPS)는 뛰어난 온도 제어 뿐만 아니라 업계 유일의 운송 중 열용량 표시기를 제공한다.

먼로, 오하이오, 2022년 10월 20일 /PRNewswire/ -- 씨세이프(CSafe) , 제약 업계에 완전한 능동 및 수동 온도 제어 운송 솔루션을 제공하는 최대 공급업체로, 오늘 새로운 향상된 재사용 가능한 팔레트 시퍼인 씨세이프APS(CSafeAPS) 를 출시한다고 발표했다.

CSafeAPS is the pinnacle in its class and provides superior temperature control and the industry’s only in-transit thermal capacity indicator which displays the predicted remaining temperature protection by lane.