파파존스, 핼러윈 맞이해 갈릭 소스 부적 목걸이 출시

-- 이방인 블링 상품은 브랜드 잭의 귀환을 의미합니다! 캐릭터

밀턴 케인스, 영국, 2022년 10월 19일 /PRNewswire/ -- 파파존스(Papa Johns)가 최근 핼러윈을 주제로 한 국제 마케팅 캠페인을 시작했다.

파파존스는 이 캠페인을 통해 자사 최초의 주얼리 상품인 'Stranger Bling' 목걸이 출시와 함께 Jack, 파파존스의 80년대 공포 영화 패러디 시리즈인 을 부활시킨다. ![https://www.youtube.com/watch?v=yLLSwrdotbU ]'

파파존스의 상징적인 스페셜 갈릭 디핑 소스를 영원히 기리는 한편, 고전 컬트 공포 영화에서 영감을 받은 이 부적 스타일의 목걸이는 마늘의 신화적인 힘을 통해 초자연적인 영혼과 저주에 걸린 핼러윈 피자로부터 착용자를 보호하는

고딕 장신구에서 영감을 받은 Stranger Bling 목걸이는 흡혈귀와 늑대인간을 물리친다고 여겨지는 귀금속인 산화 925 순도의 은으로 제작됐으며, 힌지(경첩)를 연결해 실제 갈릭 소스 냄비의 개폐 방식을 재현했다.

이 독특한 장신구에 담긴 영감과 장인정신을 부각하기 위해, 이 목걸이는 Glace Media가 제작하고 핼러윈에 앞서 공개된 새로운 티저 영화[https://www.youtube.com/watch?v=Kyc59vLC6lQ ]에 등장한다.

Stranger Bling 목걸이는 Black Feather Design [https://blackfeatherdesign.co.uk/products/stranger-bling ]에서 독점 판매되며, 전 세계적으로 구매할 수 있다.

또한, 이 한정판 주얼리는 저주받은 잭오랜턴 피자가 히어로인 피자 배달부 브루스와 파파존스의 스페셜 갈릭 디핑 소스의 마법의 힘에 의해 패배하는 내용을 담은 Jack!

파파존스가 독점 제작한 Jack!은 LA에 기반을 둔 유튜브 영화 전문가인 SKYCORP가 최첨단 CGI와 SFX를 활용해 파파존스의 핼러윈 시즌 메뉴인 잭오랜턴 피자를 악당으로 변신시켜 생동감을 불어넣었다. 드래곤볼 Z의 손오공 역할로 잘 알려진 Sean Schemmel은 Jack!의 오싹한 목소리를 연출한다.

존 카펜터, 이블데드 등과 같은 컬트 미국 공포 영화 감독 및 컬트 영화의 팬이라면 이 영화에 숨겨진 극적인 단서를 즉시 알아차릴 수 있을 것이다. 또한, 공포 영화의 전설적인 인물이자 지금은 고인이 된 빈센트 프라이스의 등골이 오싹해지는 웃음소리가 Jack!의 사후에 울려 퍼진다.

파파존스의 EMENA(유럽, 중동, 북미) 지역 국제 마케팅 이사인 Lawrence Felice는 "올해 우리는 고전 컬트 공포 영화에 대한 경의를 표하고, 핼러윈을 주제로 한 최근의 마케팅 캠페인으로 향수를 불러일으키고 있다"라며 "우리의 상징적인 Jack! 시리즈를 부활시키고, 전설적인 스페셜 갈릭 디핑 소스를 기념하는 특별한 기념품을 팬들에게 제공하게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"고 말했다.

새로운 다채널 글로벌 캠페인은 이달에 아시아, 중동, 유럽 및 라틴 아메리카의 일부 시장에서 진행될 예정이다.

잭오랜턴 피자를 포함한 파파존스의 핼러윈 제품군은 웹사이트 www.papajohns.com, 또는 현지 주문 앱을 통해 일부 시장에서 주문할 수 있다.

편집자 주

신규 캠페인에 관한 추가 정보나 파파존스 메뉴에 있는 모든 제품에 관한 추가 정보는 웹사이트 PapaJohns.com을 참조한다.

파파존스 소개

파파존스 인터내셔널(Papa Johns International, Inc.)(나스닥: PZZA)은 1984년에 '더 좋은 재료, 더 좋은 피자'(R)라는 단 한 가지 목표를 지향하며 문을 열었다. 파파존스는 좋은 재료를 사용하면 품질이 더 우수한 피자를 만들 수 있다고 믿는다. 파파존스의 오리지널 도우는 오직 6가지 재료로만 만들며, 절대 냉동하지 않고 신선한 상태로 사용한다. 파파존스는 모차렐라, 수확하지 않고 자연 상태에서 익히며 줄기에서 따는 당일 캔으로 포장하는 토마토로 만든 피자 소스, 그리고 필러가 들어가지 않은 고기로 피자 토핑을 만든다. 파파존스는 모든 음식 메뉴에서 인공 조미료와 인공 색소를 제거한다고 발표한 최초의 전국 피자 배달 체인이다. 파파존스 본사는 켄터키주 루이빌에 위치한다. 파파존스는 세계에서 3번째로 큰 피자 배달 기업으로, 2021년 9월 26일 현재 50개 국가와 지역에서 5,500개가 넘는 매장을 보유하고 있다. 파파존스에 관한 추가 정보나 온라인 피자 주문은 웹사이트 www.PapaJohns.com에서 확인할 수 있다. iOS나 안드로이드용 파파존스 모바일 앱을 다운로드받을 수 있다.

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1920578/Papa_Johns_Stranger_Bling.jpg?p=medium600

영상 - https://www.youtube.com/watch?v=Kyc59vLC6lQ

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/1758979/Papa_Johns_Logo.jpg?p=medium600



Papa Johns has launched its first-ever piece of jewellery – the Stranger Bling necklace – inspired by its iconic Special Garlic Dipping Sauce