쌤소나이트, Jean-Michel Basquiat 작품과 협업

-- 인기 있는 C-Lite 컬렉션과 함께 예술작품과 여행의 만남

(싱가포르 2022년 10월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 쌤소나이트(Samsonite)가 인기 있는 C-Lite 캐리어 시리즈와 사랑받는 화가인 Jean-Michel Basquiat 의 스타일이 확연히 드러나는 상징적인 작품을 결합한 컬래버레이션을 준비하고 있다. 고상한 예술 관중뿐만 아니라 대중문화에 대한 인식이 높은 Z세대와 밀레니얼 세대의 여행자 모두를 겨냥한 이 캐리어는 가장 멋진 여행 동반자이자 향후 수년간 수집가들이 탐내는 아이템이 될 전망이다.



전 세계에 한정 수량으로 판매될 이 컬래버레이션 컬렉션은 Jean-Michel Basquiat 의 신표현주의(Neo-expressionism) 스타일을 보여주는 독특하면서도 조화로운 2개 작품의 외관 디자인으로 출시된다. Pez Dispenser라는 첫 번째 스타일은 왕관을 쓴 공룡을 모티브로 한 작품으로, 이는 대중문화의 상징인 'Pez'라는 미국 사탕에서 착안했다. 이 작품은 미니멀하고 선명한 흰색 배경을 바탕으로 주제를 강조한다. 두 번째 캐리어 스타일인 Untitled Skull은 머리의 노출된 위턱과 아래턱이 마치 X-레이로 찍은 듯한 느낌이 들게 하는 작품으로, 풍부하고 질감이 살아 있는 삽화가 특징이다. 다양한 색상과 그라피티 디테일이 담긴 이 상징적인 작품은 수하물 컨베이어에서 사람들의 시선을 사로잡으며 강력한 존재감을 나타낼 것으로 기대된다.

예술적 신뢰성과 매력적 요소는 차치하고서라도, C-Lite 캐리어는 세계 선도적인 여행 가방 업체인 쌤소나이트가 제공하는 최고의 기능성을 자랑한다. 유럽에서 제작된 C-Lite 캐리어는 모든 충격을 흡수하며, 긁힘을 방지하거나 극한의 여행 조건을 견디기에 완벽한 자체 강화 설계를 갖추고 있다. Curv(R) 소재로 제작된 이 캐리어 컬렉션은 매우 튼튼하면서도 놀라울 정도로 가볍다. 또한, 매끄러운 이중 롤링 휠이 있어 정밀한 기동성을 최대로 유지하면서 여행자가 어디든 가방을 쉽게 끌고 다닐 수 있도록 한다. 그리고 길고 튼튼한 이중 튜브 당김 핸들이 있어 쉽고 편리하게 보조 가방을 걸고 이동할 수 있다. 또한, C-Lite 캐리어는 TSA 승인을 받은 콤비네이션 잠금장치와 보안을 위한 통합 ID 태그로 마감돼 있다. 현대 여행자에게 가장 수요가 많은 기능인 C-Lite의 기내 크기 버전에는 USB 포트(보조배터리 포켓 포함)가 내장돼 있어, 그 어느 때보다 간편하게 이동 중에도 충전할 수 있다.

Jean-Michel Basquiat x 쌤소나이트 컬렉션의 내부 기능은 외부 기능 못지않은 뛰어남을 자랑한다. 재생 페트병으로 제작된 고품질 RECYCLEX(TM) 안감을 갖춘 C-Lite 캐리어는 지속가능성을 고려하는 여행자에게 특히 매력적이다. C-Lite 캐리어에는 대형 에이프런 포켓, 하단 크로스 리본, 그리고 칸막이 패드가 있어, 소지품을 매우 쉽게 정리할 수 있다. 바스키아의 굵직하고 생동감 넘치는 그래픽 스타일은 여행 가방 내부에도 적용됐다. 내부에는 이미지뿐만 아니라 개별 단어나 짧은 텍스트 행 등이 삽입돼 있어, 아티스트의 시그니처 디자인을 한층 더 부각시킨다. 그 결과, 바스키아의 독창적인 스타일과 이를 대변하는 시각적 요소가 얽혀 하나의 주제를 제시한다. 각각의 Jean-Michel Basquiat x 쌤소나이트 캐리어에는 특별한 프로젝트를 표시하는 컬래버레이션 인테리어 라벨이 찍혀 있다.

Jean-Michel Basquiat x 쌤소나이트 C-Lite 컬렉션은 기내용 크기 1종, 체크인용 크기 2종 등 총 3가지 크기로 제공되며, 10년 보증이 적용됐다. 이 컬래버레이션을 통한 독특한 결과물은 창조적 신뢰와 숭고한 실용성에 기반을 둔 여행과 예술의 만남의 결정체다.

이번 파트너십은 유명 아티스트, 사진작가, 디자이너 및 크리에이티브를 대표하는 글로벌 라이선스 에이전시이자 크리에이티브 컨설팅 업체인 Artestar와의 협력을 통해 이뤄졌다.

아티스트의 이름이나 작품이 사용되는 경우 다음과 같은 법적 문구가 모두 포함돼야 한다.

(c) Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York.

이 제품은 2022년 10월 20일부터 쌤소나이트 매장 및 SAMSONITE.COM에서 구매할 수 있다.

<보도자료/이미지/동영상 다운로드 링크> [https://drive.google.com/drive/folders/1KhbVeLWvZvbubgIMeVVe1pUalP0B0iFW ]

쌤소나이트 소개

1910년에 설립된 쌤소나이트(Samsonite)는 유행을 선도하는 여행 솔루션 분야에서 광범위한 유산을 보유한 세계 선도적인 여행 가방 브랜드다. 획기적인 연구개발 및 혁신에 대한 헌신으로 이름 높은 쌤소나이트는 창립 이래 여러 업계에서 탁월함을 발휘했다. 쌤소나이트는 여행, 비즈니스, 아동, 캐주얼 및 개인용 액세서리 등 폭넓은 범위의 제품을 제공한다. 쌤소나이트는 더 가볍고 강력한 제품을 통해 여행자가 더 멀리 여행할 수 있도록 지원한다.

www.samsonite.com

쌤소나이트(Samsonite)는 Samsonite IP Holdings S.ar.l의 등록 상표다. (c)2022 Samsonite IP Holdings S.ar.l. All Rights Reserved.