진스크립트 프로바이오, Hibiocy Co. Ltd.와 전략적 협력 계약 체결

-- COVITRAP™와 미래 신제품 개발 및 제조 추진

-- Hibiocy Co. Ltd., 태국 기반의 선도적인 미용 및 건강 부문 기업 Rojukiss International Public Company Limited (KISS)의 계열사

(싱가포르 2022년 10월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 진스크립트 프로바이오(진스크립트 그룹의 세계적인 원스톱 CDMO)가 태국 방콕을 기반으로 하는 민간 기업 Hibiocy Co. Ltd.와 전략적 협력 계약을 체결했다고 발표했다. 이 계약은 코로나19를 억제하는 인간 항체를 포함하는 호흡 관리 의료기기 COVITRAP™ 프로젝트의 빠른 진행을 위한 것이다.



Ms. Worrawan Chaikamnerd, CEO at Hibiocy and KISS (left) and Mr. Johnson Wang, President of GenScript Asia Pacific (right)