IUCN과 화웨이, Tech4Nature 간행물 발간

-- 기술 기반 자연 보전의 최고 관행 소개

(글랑, 스위스 2022년 10월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 세계자연보전연맹(International Union for Conservation of Nature, IUCN)과 화웨이가 이달 18일에 PANORAMA Tech4Nature - Solutions in Focus[https://tech4nature.iucngreenlist.org/solutions-in-focus ]를 발간하고, 19개국 22개 프로젝트에서 효과적인 자연보호 결과를 달성하는 데 있어 기술이 어떤 역할을 수행하는지에 대해 소개했다.



Tech4Nature – Solutions in Focus

이 간행물에서는 6가지 주요 보전 문제를 해결한 50개 이상의 솔루션 중에서 선별된 사례를 소개한다. 이들 보전 문제에는 보호 지역 관리, 종 모니터링, 공동체 참여 양성 및 보전 행동에 자금 지원 등이 있다.

IUCN 보호 및 보존 지역(Protected and Conserved Areas) 책임자 James Hardcastle은 "보전 커뮤니티에서 더 많은 기술을 사용하고, 기술을 적용할 새로운 방식을 개발 및 창조하고자 하는 추진력과 승인은 분명 증가하는 추세"라며 "적절한 기술 배치는 공정하고 효과적인 보전 행동을 도모하는 기술 적용을 통해 효과가 더 오래 지속되는 데 일조할 것"이라고 설명했다.

이 간행물에 포함된 2건의 전형적인 사례는 멕시코와 중국에서 진행 중인 프로젝트다. 멕시코 유카탄반도에서는 개별 재규어를 감지하고 확인하도록 훈련된 AI 알고리듬과 함께, 네트워크로 연결된 카메라 트랩과 음향 모니터링 시스템을 통해 재규어 개체군과 그 먹이를 모니터링하는 솔루션을 설치했다. 이를 통해 제공되는 데이터는 기후 변화가 유카탄반도 북부 해안의 우선 생태계에 어떤 영향을 미치는지에 대한 통찰을 제공한다. 이 프로젝트의 핵심은 전반적인 결과 촉진을 위해 프로젝트 주기 전체에 지역사회의 참여를 촉진시키는 것이다.

중국에서는 IUCN Green List에 오른 Tangjiahe 국가 자연보호지역을 포함해 다양한 위치에 자이언트 판다 서식지를 보호하도록 설계된 스마트 화재 예방 시스템을 설치했다. 쓰촨성의 판다 서식지에서는 화재 감지를 위해 실시간으로 위성 이미지를 분석한다. 이를 통해 신속하게 위험을 확인하고, 현장 자연 관리원에게 바로 경고를 보낼 수 있다. 2021년에는 이 시스템 덕분에 대형 화재가 71%나 감소했다.

이 간행물은 기술 기반 솔루션의 활용과 반복 가능성을 지원하고자 각 사례 연구의 성공 요인을 자세하게 설명했다. 또한, 기술 솔루션 아키텍처의 프레임워크와 더불어 기술 솔루션의 새로운 시행으로 보전 문제를 극복할 적절한 기술이 설치되었는지를 확인하는 점검표도 제공한다.

또한, 이 간행물은 기술이 야생동물과 사람 모두에게 영향을 미치는 방식에 대한 기존의 이해 간극을 부각시키고, 기술 기반 솔루션을 설치할 때 투명성, 포용성 및 책임감이 필요하다고 강조한다.

화웨이의 TECH4ALL 프로그램 책임자 Catherine Du는 "디지털 기술은 자연을 보전하는 핵심적인 지원 요인"이라면서 "기술과 다부문 협력이 점점 적용됨에 따라, 자연 보전의 효율성과 효과가 꾸준히 개선될 것이라고 확신한다"고 밝혔다.

IUCN[https://www.iucn.org/ ]과 화웨이[https://www.huawei.com/en/tech4all ]가 시작한 Tech4Nature는 스위스, 스페인, 모리셔스, 멕시코 및 중국 등 5개 대표 국가에서 시범적으로 이행할 디지털 솔루션을 개발하고 있다. 이 프로그램은 2023년까지 300개 이상의 세계 보호 지역을 커버하고, IUCN Green List Standard를 통해 보전의 성공 여부를 평가하는 것을 목표로 한다.

지역 기반 보전에서 적절한 기술 사용을 안내하고, 자연 보전 결과를 지원하는 데 있어 ICT 산업을 직접 개입시키고자 하는 Tech4Nature - Solutions in Focus는 IUCN-화웨이 파트너십의 첫 간행물이다.

이 이니셔티브 자체는 IUCN이 ICT 산업과 시작한 첫 대규모 파트너십으로서, IUCN의 광범위한 표준, 지식 및 경험에 기술로 가능한 혁신을 이용한 보전을 결합한다.

IUCN 소개

IUCN은 정부와 시민사회 조직으로 구성된 회원 연합이다. 이 조직은 인간의 진보, 경제 개발 및 자연보전이 함께 이뤄지기 위한 지식과 도구를 공공, 민간 및 비정부기구에 제공한다.

1948년에 설립된 IUCN은 오늘날 세계에서 가장 크고 다양한 환경 네트워크로서, 1,400개 이상의 회원 단체와 약 17,000명에 달하는 전문가의 지식, 자원 및 활동 범위를 활용한다. IUCN은 보전 데이터, 평가 및 분석 결과를 제공하는 데 주도적인 역할을 한다. IUCN은 광범위한 회원 자격을 바탕으로 최고 관행, 도구 및 국제 표준을 양성하고, 신뢰성 높은 저장소 역할도 수행한다.

IUCN은 정부, NGO, 과학자, 기업, 지역사회, 토착민 단체 등 다양한 이해관계자가 환경 문제에 대한 해결책을 마련하고 시행하며, 지속가능한 발전을 달성하기 위해 서로 협력하는 중립적인 공간을 제공한다.

IUCN은 수많은 파트너 및 후원자와 협력함으로써, 전 세계적으로 거대하고 다양한 보전 프로젝트 포트폴리오를 시행한다. 이들 프로젝트는 최신 과학에 전통적인 지역사회 지식을 결합하며, 서식지 손실을 역전시키고, 생태계를 회복하며, 사람들의 웰빙을 개선하기 위해 노력한다.

IUCN Green List

IUCN Green List of Protected and Conserved Areas[https://iucngreenlist.org/] 이니셔티브는 성공적인 보전 결과를 위해 공정한 통제와 효과적인 관리를 통해 전 세계 보호 및 보전 지역의 수를 확대하고, 이를 인정하고 있다.

IUCN Green List of Protected and Conserved Areas (IUCN Green List) 이니셔티브는 효과적인 지역 기반 보전을 위한 유일한 국제 최고 관행 기준이다. 이 목록은 효과적이고 공정하게 관리되고 있다는 평가를 받은 보호 및 보전 지역(자연공원, 세계 자연 유산, 지역사회 보전 지역, 자연 보호 지역)을 위한 인증 시스템이다. IUCN Green List에 오른 전체 목록은 여기[https://iucngreenlist.org/explore/green-list-sites/ ]에서 확인할 수 있다.

화웨이 소개

1987년에 설립된 화웨이는 세계 선도적인 정보통신 기술(IC) 인프라 및 스마트 장치 제공기업이다. 화웨이는 197,000명 이상의 직원을 고용하고, 170개가 넘는 국가와 지역에서 사업을 운영하며, 전 세계 30억 명 이상의 소비자에게 제품과 서비스를 제공한다.

화웨이의 비전과 사명은 완전히 연결된 지능적인 세상을 위해 모든 사람, 모든 가정 및 모든 단체에 디지털을 제공하는 것이다. 이를 위해 화웨이는 유비쿼터스 연결성을 촉진하고, 평등한 네트워크 접근성을 도모한다. 또한, 우수한 컴퓨팅 파워가 필요한 곳에 이를 제공하고자 세계 곳곳에 클라우드와 인공 지능을 제공하며, 모든 산업과 조직이 민첩성, 효율성 및 역동성을 높일 수 있도록 지원할 디지털 플랫폼을 구축한다. 화웨이는 AI로 사용자 경험을 재정의하고, 삶의 모든 측면(집이든, 사무실이든, 이동 중이든)에서 더욱 개인화된 사용자 경험을 제공한다.

화웨이 TECH4ALL 소개

TECH4ALL은 디지털 세계에서 누구도 뒤처지지 않도록 하는 화웨이의 장기적인 디지털 포용 이니셔티브다. TECH4ALL은 환경 분야에서 생물다양성 보호에 초점을 맞춘다. 지금까지 IUCN 및 Rainforest Connection을 비롯해 수많은 지역 파트너와 협력하면서 통신 네트워크, IoT, 클라우드 및 AI 같은 디지털 기술을 적용하고, 이를 통해 15개국 이상에서 숲, 해양 및 습지를 보호했다.

더 자세한 정보는 화웨이 TECH4ALL 웹사이트 https://www.huawei.com/en/tech4all을 참조하거나, 소셜미디어 https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL을 팔로우한다.

PANORAMA 소개

PANORAMA - Solutions for a Healthy Planet[https://panorama.solutions/ ]는 광범위한 보전 및 지속가능발전 주제에 걸쳐 고무적이고 반복 가능한 솔루션 사례를 기록하고 홍보하며, 부문 간 학습과 영감을 지원하는 파트너십 이니셔티브다.

PANORAMA는 업계 종사자들이 경험을 공유하고 반추하며, 성공적인 작업에 대한 인정을 늘리고, 세계적으로 비슷한 문제를 해결한 방식을 동료와 함께 학습할 수 있도록 지원한다.

여러 주제 영역과 공동체가 PANORAMA에 기여하고 있다. 웹 플랫폼에서 이들 공동체는 포털을 통해 대변된다. PANORAMA가 진화함에 따라, 추가 주제와 새로운 파트너들도 환영하고 있다.